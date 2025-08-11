Sin Keylor Navas, Newell’s afronta la frustración y los cuestionamientos en Argentina

Keylor Navas estuvo un semestre en Newell's de Argentina, pero para la segunda parte del 2025 pasó al Pumas de México. (Newell's/Newell's)

Newell’s Old Boys, exclub de Keylor Navas, no logra arrancar en la liga de Argentina, de hecho solamente suma cinco unidades de 12 posibles, pero lo más preocupante es que ya comienza a notarse la frustración y la falta de confianza en el proyecto que lidera el entrenador Cristian Ogro Fabbiani.

El propio técnico, después del último cotejo donde empató 1 a 1 contra Central Córdoba, justificó el irregular rendimiento de sus hombres con la planilla que tiene y además confesó que ha sido difícil sacar el club a flote.

Newell’s es sexto de la clasificación, pero en una mala semana caerían a la novena posición, ya que la distancia con los demás equipos es de apenas un punto.

Keylor Navas se mantuvo en Newell’s hasta hace un mes, pero luego fue transferido a Pumas de México, por solicitud del propio guardavallas.

LEA MÁS: Gran figura de Costa Rica en Italia 90 estuvo en el estadio de Pumas para ver a Keylor Navas

“Cristian Fabbiani tendrá dos semanas intensas y vertiginosas con Newell’s. El miércoles se vendrá Atlético Tucumán por los octavos de final de la Copa Argentina y el sábado 23 de agosto, el clásico en el Gigante, con un partido en el medio ante Defensa y Justicia que tiene muy poca relevancia. Para la Lepra es mucho lo que se juega. Los últimos objetivos que le quedan en la temporada”, se lee en un artículo del Diario La Capital de Rosario, Argentina.

También se hizo eco a las declaraciones que hizo el Ogro.

“Estoy pagando algo que no me lo merezco. Agarré el club en una situación difícil y adonde estamos nadie te lo valora”, expresó el DT.

Al timonel también le cuestionaron fichajes que él mismo solicitó, pero todavía no han tenido mayor protagonismo.

LEA MÁS: Keylor Navas vivió con desazón la fiesta que le prepararon en la casa de Pumas

“Darío Benedetto, Gaspar Iñíguez y Martín Fernández fueron valorados por el técnico. Los quiso. Pero por una u otra circunstancia, todavía no ingresaron a la cancha. Fabián Noguera, otro de los refuerzos, tampoco", describió La Capital.

De esta forma, Newell’s vive un momento complejo en la temporada, donde ya ni siquiera la figura de Fabbiani sostiene la imagen del club que perdió mucha fuerza mediática y de exposición. Además de seguridad deportiva, en cuanto a resultados.

Con Keylor Navas, el torneo pasado pese a que Newell’s inició mal, al final pudo repuntar un mal arranque y quedó a un punto de meterse en la fase final del fútbol argentino, además de que la volvió a hacer click con sus seguidores que no dudaron en llenar el estadio Marcelo Bielsa en las últimas presentaciones. Newell’s pasó de estar en el puesto 14 al noveno.

En redes sociales es normal encontrar mensajes de aficionados donde aseguran: ‘Con Keylor se nos fue la seguridad, ya ni eso tenemos’.