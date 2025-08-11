Gran figura de Costa Rica en Italia 90 estuvo en el estadio de Pumas para ver a Keylor Navas

El histórico entrenador de la Selección de Costa Rica, Bora Milutinovic, estuvo este domingo viendo a Pumas, pero especialmente al arquero costarricense Keylor Navas.

Bora fue el timonel de Costa Rica en el primer mundial (Italia 1990), donde la Nacional llegó a los octavos de final de la competición con figuras a su cargo como Mauricio Montero, Claudio Jara, Juan Cayasso, Gabelo Conejo, entre otros.

Bora ya había dado a conocer su admiración por Navas, cuando el guardavallas fue anunciado por Pumas como refuerzo. De hecho, en ese momento se dio a conocer que Milutinovic llegó al primer entrenamiento de Keylor para tomarse una foto con él.

Ahora, el DT volvió a alabar al Halcón tico.

“Es una gran persona, como dicen en Costa Rica es un pura vida. Espero que tenga éxito, porque Pumas tiene un gran personaje en la portería y eso es lo que necesitan, jugadores y personas como este tipo”, comentó al medio La Afición.