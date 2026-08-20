Fútbol

Sigue en el aire el futuro de Keylor Navas en la Selección de Costa Rica

Keylor Navas afrontó los procesos 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026... ¿Estará en el inicio hacia 2030 con la Selección de Costa Rica?

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Por Esteban Valverde
Keylor Navas fue figura en el partido entre México y la Selección de Costa Rica en la Copa Oro.
Keylor Navas jugó la Copa Oro 2025 con la Selección de Costa Rica. (Concacaf.com/Fotografía)







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Selección de Costa RicaKeylor Navas
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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