Sigue en el aire el futuro de Keylor Navas en la Selección de Costa Rica

El entrenador de la Selección de Costa Rica, Fernando Batista, volvió a dejar en el aire el futuro del arquero Keylor Navas en el cuadro patrio.

Navas, quien fue mundialista con la Tricolor en las Copas del Mundo de 2014, 2018 y 2022, no ha sido tomado en cuenta desde que Batista asumió el cargo como seleccionador mayor este año. Sin embargo, el timonel argentino tampoco lo descarta para la fase competitiva que comienza en setiembre.

La Selección de Costa Rica enfrentará a Curazao y Haití en la primera fecha de la Liga de Naciones 2026-2027. Contra Curazao, el juego está programado para el 24 de setiembre en el Ricardo Saprissa, mientras que ante Haití se jugaría el 27 de setiembre en Jamaica, como sede alterna.

Pese a que Navas vivió una gran temporada 2025-2026 con Pumas de México, Batista fue enfático en que debe tener una conversación con el jugador para conocer sus expectativas en la Selección a los 39 años.

“Hablar de Keylor es hablar de la historia de Costa Rica. No hemos hablado. Seguramente, yo, como cada vez, le doy mi respeto y vamos a ver qué quiere hacer él para su futuro. Ha jugado mucho por la Selección”, afirmó el timonel durante la presentación del Banco Popular como nuevo patrocinador de las selecciones nacionales.

El estratega añadió que no evalúa a Keylor porque conoce la calidad de profesional que es. Sin embargo, declaró que también debe pensar en el futuro de la Selección después de Navas, por lo que quiere seguir observando a otros arqueros.

“Yo a Keylor no lo evalúo, pero sí tengo que evaluar a más arqueros porque esto es a futuro. Todavía no hemos tenido la charla, pero mi respeto a un gran profesional y a todo lo que ha marcado en su historia futbolística”, finalizó.

Keylor Navas disputó el proceso rumbo al Mundial 2026 con la Selección Nacional y su última aparición defendiendo el marco patrio fue en noviembre pasado, cuando Costa Rica no pudo vencer a Honduras en el Estadio Nacional y terminó quedando fuera de la fase final de la Copa del Mundo 2026.

Patrick Sequeira es el arquero titular de la Selección. El problema de traer a Navas y darle de una vez el puesto sería cortar el proceso de Sequeira, quien lleva años esperando la oportunidad de convertirse en el estelar.