Fernando Batista explica por qué eligió el Ricardo Saprissa como casa de la Selección de Costa Rica

La Selección de Costa Rica jugó en la Liga de Naciones 2023 - 2024 en el estadio Ricardo Saprissa, en aquel momento se perdió 3 a 0 contra Panamá.

El entrenador de la Selección de Costa Rica, Fernando Batista, dio a conocer la razón por la que prefirió jugar en el estadio Ricardo Saprissa los partidos que tendrá la Nacional en las primeras fechas de la Liga de Naciones.

La Selección jugará el 24 de setiembre contra Curazao en la Cueva, al igual que el 4 de octubre frente a Haití. Esto se debe a una solicitud que hizo el propio estratega, quien consideró que el escenario cumple con las características que él quiere para crear una relación entre la afición y el equipo.

“Es un estadio muy lindo. Yo le comenté a Rónald (González, director de Selecciones) y a la gente de la Federación que era el momento para jugar en el Saprissa o en el de la Liga. Esos son los dos estadios para competir para mí”, declaró.

Seguidamente, añadió: “El Saprissa me parece un gran estadio, la Sele ya ha jugado mucho tiempo ahí y le ha ido bien. Junto al de la Liga, son estadios que queremos, pero más allá del estadio queremos pensar en enamorar a la gente desde el juego, desde el compromiso”, externó.

Para Batista es clave que el equipo visitante se sienta presionado por la afición local, por lo que considera que la distancia que hay entre la gradería y la cancha es la ideal para presionar a los adversarios.

“Creí que era bueno jugar en un estadio donde estemos más cerca de la gente. El estadio del Saprissa hace al rival sentirse visitante”, finalizó.

Normalmente, la Selección de Costa Rica utiliza el Estadio Nacional como su casa, pero, además, para esas fechas se encuentra ocupado por espectáculos musicales.