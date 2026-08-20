Fútbol

Fernando Batista explica por qué eligió el Ricardo Saprissa como casa de la Selección de Costa Rica

Fernando Batista dio las razones por las que jugará en el Ricardo Saprissa por la Liga de Naciones

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Por Esteban Valverde
16/11/2023 Estadio Ricardo Saprissa, Tibás. La Selección Nacional de Costa Rica recibió a la Selección de Panamá, en partido de ida por los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de Concacaf.
La Selección de Costa Rica jugó en la Liga de Naciones 2023 - 2024 en el estadio Ricardo Saprissa, en aquel momento se perdió 3 a 0 contra Panamá. (Rafael Pacheco Granados)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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