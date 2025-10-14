Selección de Costa Rica: Kenneth Vargas confiesa para qué regresó al país tras aventura en Escocia

Kenneth Vargas conduce el balón en el juego entre la Selección de Costa Rica y Nicaragua.

En la Selección de Costa Rica no esconden que luego de lograr cuatro puntos de seis, en la jornada eliminatoria de octubre (al igualar contra Honduras en San Pedro Sula y ganarle a Nicaragua en el país), ahora solo se enfocan en sacar las seis unidades de la última fecha FIFA, ante Haití y Honduras, para amarrar el pase directo al mundial.

Costa Rica tiene seis puntos, mientras que el líder es Honduras con ocho. Si la Sele le gana a Haití llegará a nueve y si Honduras triunfa contra Nicaragua alcanzará las 11 unidades, de esta forma el último juego entre Costa Rica y Honduras sería el que defina el que iría de forma directa al mundial.

Kenneth Vargas, delantero de la Nacional, explicó que el duelo contra Nicaragua fue visto como una final por él y sus compañeros, ya que podía ser el cotejo para motivarse de cara a esos dos últimos compromisos de noviembre.

“Estábamos claros que teníamos que sacar la tarea. Queríamos motivación para los próximos dos partidos y ahora lo logramos, sabíamos que este era el juego para conseguir este paso”, afirmó.

El artillero puntualizó en que él se siente en muy buen nivel y si decidió venir a Costa Rica, en el cierre de mercado a jugar con Herediano, fue porque quería tomar ritmo de competencia para estar bien para la Selección.

“Yo me siento muy bien, quiero jugar, quiero estar en la Selección, ahora solo pensar en Herediano y luego en los juegos de la Selección. Si queremos ir al Mundial hay que ganar, esto es sencillo. Sabemos que la motivación está al tope y hay que aprovecharla”, finalizó.

Vargas fue una de las cartas en el equipo ofensivo que plantó el entrenador Miguel Herrera y que terminó soltando la metralla ante Nicaragua.