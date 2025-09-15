Fútbol

Saprissa, Herediano, Cartaginés y una de las revelaciones del torneo ponen mucho de la temporada sobre la mesa

La jornada de mitad de semana de la Primera División pone el ambiente caliente. Muchos movimientos se podrían dar en la clasificación

Por Esteban Valverde
Cartaginés contra Pérez Zeledón y Saprissa frente a Herediano son los juegos más atractivos de la fecha de mitad de semana.
Cartaginés contra Pérez Zeledón y Saprissa frente a Herediano son los juegos más atractivos de la fecha de mitad de semana.







