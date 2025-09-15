Saprissa, Herediano, Cartaginés y una de las revelaciones del torneo ponen mucho de la temporada sobre la mesa

Cartaginés contra Pérez Zeledón y Saprissa frente a Herediano son los juegos más atractivos de la fecha de mitad de semana.

La Primera División está que arde, sobre todo la parte alta de la clasificación. La siguiente jornada comienza este martes, pero hay dos partidos que se roban la atención, sobre todo porque los resultados provocarán movimientos importantes en la clasificación: Saprissa vs. Herediano y Cartaginés vs. Pérez Zeledón.

Los morados y florenses chocarán este miércoles a las 8 p. m. en el estadio Carlos Alvarado. A este compromiso los tibaseños llegan con 13 puntos, mientras que los rojiamarillos lo hacen con 12. El Monstruo ocupa el cuarto lugar de la clasificación, mientras que los heredianos el sexto.

Más allá de que si Saprissa gana se alejará más y si Herediano triunfo no solo alcanzará, sino que superará, lo cierto es que un resultado negativo para cualquiera podría dejarlo ‘descolgado’ en la batalla por el liderato.

En este momento, la primera posición es ocupada por Cartaginés por diferencia de gol. Los brumosos tienen la misma cantidad de puntos que Liberia y Pérez Zeledón (14). No obstante, los de la Vieja Metrópoli se las verán con los generaleños en el Fello Meza, el jueves a las 8 p. m.

LEA MÁS: Cartaginés y Andrés Carevic confirman su gran momento al quedarse con el liderato

Un triunfo blanquiazul o de Pérez combinado con una pérdida de la S o el Team dejaría al plantel que pierda ya a más de un partido de distancia de la cima, porque el decano del fútbol tico agarría una ventaja de cuatro unidades. Un escenario similar pasaría si gana Pérez.

“Va a ser un partido muy intenso. Cartago es un equipo muy bien estructurado, con tiempo trabajando juntos e incorporaciones importantes. Será un partido de esos lindos para disfrutar y buscar puntos fuera de casa”, dijo Luis Orozco, entrenador de Pérez sobre el juego.

Ahora, si Saprissa y Herediano empatan, los morados llegarían a 14 puntos y los florenses a 13. Con esto, ante un triunfo de los cartagineses o los Guerreros del Sur, cualquiera de los dos alcanzaría 17. Esto los alejaría tres puntos de Saprissa y cuatro del Herediano.

Paralelo a esto, Guadalupe recibirá al otro equipo que está directamente peleando por la punta: el Municipal Liberia. Por lo que, los pamperos podrían ser el gran beneficiado de los enfrentamientos directos, ya que un triunfo más una igualdad entre blanquiazules y el Pérez, los pondría como líderes solitarios.

En tercer escenario está Alajuelense. El equipo que dirige Óscar Ramírez tiene 13 puntos y recibe a San Carlos, este martes a las 8 p. m. Los erizos podrían llegar a 16 puntos, una cifra que dependiendo de los resultados de los otros cotejos los podría meter en zona de clasificación. Actualmente son quintos.

LEA MÁS: En Pérez Zeledón ya piensan en el duelo de líderes ante Cartaginés

Para que la Liga sea líder deberían de darse empates en los juegos: Saprissa - Herediano y Cartaginés - Pérez; pero además que Liberia no gane.

La Primera División está caliente, nadie tiene derecho a fallar y los enfrentamientos directos comenzarán a acomodar la clasificación a al fuerza. Lo mejor es observar los partidos con la calculadora y el calendario cerca.