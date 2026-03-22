San Carlos vs. Saprissa: ¿Dónde y a qué hora ver el partido entre Wálter Centeno y Hernán Medford?

Saprissa y San Carlos protagonizarán un frente a frente que busca acabar con la irregularidad de ambos equipos

Por Esteban Valverde
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Hernán Medford y Walter Centeno ya se enfrentaron y el Pelícano le ganó al Paté.
Hernán Medford y Walter Centeno ya se enfrentaron y el Pelícano le ganó al Paté. (Canva/Canva)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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