San Carlos vs. Saprissa: ¿Dónde y a qué hora ver el partido entre Wálter Centeno y Hernán Medford?

Hernán Medford y Walter Centeno ya se enfrentaron y el Pelícano le ganó al Paté.

Saprissa vuelve a la actividad luego de perder la oportunidad, en la jornada pasada, de ser líder del torneo nacional. Los dirigidos por Hernán Medford visitan a San Carlos a las 6 p. m.

El cuadro morado buscará dejar atrás el golpe que sufrió la jornada pasada cuando perdió 2 a 1 con el Cartaginés y dejó ir la oportunidad de ser líder del torneo nacional.

En este momento, los tibaseños con terceros con 21 unidades.

Por su parte, San Carlos se juega el chance de seguir de lleno en la pelea por puestos de clasificación.

Los Toros del Norte tienen 17 puntos, uno menos que el cuarto lugar, Alajuelense, con la ventaja que los manudos ya jugaron en esta fecha y no sumaron al caer con Herediano 2 a 1.

El encuentro tiene todos los ingredientes para ser intenso, sobre todo porque ambos clubes están urgidos de sumar de tres puntos.

¿Dónde ver el juego? Copiado!

El partido entre Saprissa y San Carlos pasará por la pantalla de Tigo Sports, este es el canal que tiene los derechos del cuadro norteño.

El cotejo tendrá como su hora de inicio las 6 p. m.

Los antecedentes del partido Copiado!

La escuadra saprissista llega a este cotejo sumida en una racha de irregularidad. De sus últimas cinco encuentros, el equipo tibaseño registra tres triunfos y dos derrotas; estas caídas se concentraron precisamente en sus tres apariciones más recientes, lo que genera presión sobre el cuerpo técnico y la planilla.

El conjunto norteño aspira a volver a ganar y quebrar la racha negativa en la que se encuentra porque, de sus cinco encuentros más recientes, solo ha conseguido un triunfo, dos empates y dos derrotas en sus últimas dos presentaciones.