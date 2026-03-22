San Carlos y Saprissa chocan en una cita crucial y sin margen de error

San Carlos vs Saprissa es un duelo decisivo para definir lugares de clasificación. En la primera vuelta, Gerson Torres dribó a Pablo Fonseca, en la victoria morada 2-1.

La Asociación Deportiva San Carlos recibirá al Deportivo Saprissa este 22 de marzo a las 6 p. m. El escenario será el Estadio Carlos Ugalde Álvarez, donde ambos conjuntos disputarán un compromiso trascendental en sus aspiraciones por asegurar un boleto a la siguiente fase del certamen.

El cuadro dirigido por Hernán Medford, que actualmente ocupa la tercera casilla con 21 unidades, busca un triunfo que le permita distanciarse de la Alajuelense y otros clubes cercanos. No obstante, el panorama es aún más ambicioso pues los morados todavía ven de cerca el liderato.

Asimismo, la escuadra saprissista llega a este cotejo sumida en una racha de irregularidad. De sus últimas cinco encuentros, el equipo tibaseño registra tres triunfos y dos derrotas; estas caídas se concentraron precisamente en sus tres apariciones más recientes, lo que genera presión sobre el cuerpo técnico y la planilla.

Gerald Taylor y Mariano Torres, cabizbajos tras la derrota ante Cartaginés. Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Cartaginés vs. Saprissa)

Tras el último tropiezo ante el conjunto brumoso, Medford fue enfático sobre la relevancia de liderar la tabla de posiciones: “Es sumamente importante terminar de primero porque brinda la oportunidad de una final más. Eso sí, la semifinal y la final son otra instancia, prácticamente otro campeonato”.

Actualmente, los “Toros del Norte” se ubican en la sétima casilla con 17 unidades y urgen de un triunfo para retomar la senda ganadora. El objetivo primordial del cuadro norteño es no distanciarse de la Liga Deportiva Alajuelense y mantener opciones de llegar al menos a la cuarta casilla. Asimismo, sumar de a tres representaría un respiro en la tabla acumulada, pues garantizaría virtualmente la permanencia en la Primera División tras el reciente empate entre Guadalupe y Sporting. En este momento, los dirigidos por Walter Centeno están siete puntos por encima de los guadalupanos.

A su vez, el conjunto norteño aspira a volver a ganar y quebrar la racha negativa en la que se encuentra porque, de sus cinco encuentros más recientes, solo ha conseguido un triunfo, dos empates y dos derrotas en sus últimas dos presentaciones.

Por otro lado, Walter “Paté” Centeno se refirió a la igualdad en la que se encuentra el certamen y subrayó el factor determinante para la recta final de la fase regular. “Todo está muy reducido, me parece que impera el estado anímico de los equipos; unos días juegan bien y otros juegan mal ... Muchas veces, el lograr que todos trabajen una idea de juego al mismo tiempo es difícil; a veces hay que apelar a lo emocional más que al trabajo”.

"Paté" Centeno busca cortar la mala racha en el torneo ante Saprissa. Cortesía San Carlos (La Nación/Cortesía: San Carlos)

La estadística desfavorece al conjunto norteño en sus enfrentamientos directos contra la cuadra tibaseña. Porque es necesario remontarse hasta el 10 de agosto de 2022 para registrar la última ocasión en que la escuadra sancarleña hizo valer su localía ante el “Monstruo”; en aquel compromiso, los de casa se impusieron con un marcador de 2-1.

Con solo seis jornadas por disputar en el calendario regular, el duelo de este domingo en Ciudad Quesada dictará, en gran medida, cuál de los dos equipos llega con mayor solvencia a la etapa de definiciones.

Los encuentros restantes de Saprissa son los siguientes:

Torneo de Copa: Saprissa vs. Liberia.

Torneo de Copa: Liberia vs. Saprissa.

Fecha 14: Saprissa vs. Pérez Zeledón.

Fecha 15: Saprissa vs. Liberia.

Fecha 16: Alajuelense vs. Saprissa.

Fecha 17: Saprissa vs. Guadalupe.

Fecha 18: Puntarenas vs. Saprissa.

Los encuentros restante de San Carlos son los siguientes: