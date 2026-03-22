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San Carlos y Saprissa chocan en una cita crucial y sin margen de error

San Carlos quiere romper su racha negativa ante Saprissa en un partido trascendental para las aspiraciones a semifinales para ambos

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Por Steven Torres
08/02/2026, San José, Estadio Ricardo Saprissa, partido de la jornada 6 del torneo de clausura 2026, entre le Deportivo Saprissa y AD San Carlos.
San Carlos vs Saprissa es un duelo decisivo para definir lugares de clasificación. En la primera vuelta, Gerson Torres dribó a Pablo Fonseca, en la victoria morada 2-1. (Jose Cordero/José Cordero)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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