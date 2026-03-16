Puro Deporte

Prohibido fallar: El Torneo Clausura 2026 entra en momentos clave para los aspirantes a semifinales

Ocho equipos están en la pelea por clasificar entre los primeros cuatro lugares del torneo

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Por Steven Torres
Cartaginés vs. Saprissa
Kevin Briceño en disputa por el balón en la victoria 2-1 de Cartaginés ante Saprissa Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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