Prohibido fallar: El Torneo Clausura 2026 entra en momentos clave para los aspirantes a semifinales

Kevin Briceño en disputa por el balón en la victoria 2-1 de Cartaginés ante Saprissa Foto: Rafael Pacheco Granados

La pugna por los boletos a las semifinales del Clausura 2026 se intensifica tras una jornada de sorpresas. El gran beneficiado de la fecha fue el Cartaginés, que tras su victoria ante el Saprissa y el traspié del Herediano frente a Liberia, escaló a la cima con 23 unidades.

Otro de los ganadores de la jornada fue Alajuelense. Los rojinegros aprovecharon el revés de San Carlos para afianzarse en el cuarto puesto con 18 puntos, metiendo presión directa a morados, florenses y brumosos en la disputa por los puestos a semifinales.

Por el contrario, el Herediano encadenó su segunda derrota consecutiva, estancándose en 22 puntos. Este registro le costó el liderato, descendiendo a la segunda casilla, aunque se mantiene a solo un punto de la escuadra de la Vieja Metrópoli. El próximo partido de los florenses será de local ante Alajuelense.

En una línea similar, el Saprissa desaprovechó una oportunidad de oro para asaltar el primer lugar. Tras su derrota, el conjunto tibaseño permanece en el tercer escalón con 21 unidades, viendo cómo la distancia con sus perseguidores se acorta.

San Carlos figura como uno de los principales damnificados del fin de semana. Al caer frente a Sporting, los “Toros del Norte” cedieron el cuarto lugar y quedaron con 17 puntos, apenas uno por debajo de Alajuelense. Precisamente, el cuadro de Sporting también suma 17 unidades tras su tercer triunfo consecutivo, ubicándose en la sexta posición y encendiendo la lucha por la clasificación.

Finalmente, dos escuadras presionan con fuerza desde la zona media/baja de la clasificación: Puntarenas FC, ubicado en el sétimo peldaño, y el Municipal Liberia, que ocupa la octava casilla. Ambos conjuntos acumulan 15 unidades y, con un solo resultado positivo, igualarían los puntos de Alajuelense, lo que añade aún más suspenso a la lucha por los puestos a semifinales.

Este es el calendario de restante de los primeros cutro lugares del torneo:

Saprissa

Fecha 13: San Carlos vs. Saprissa.

Fecha 14: Saprissa vs. Pérez Zeledón.

Fecha 15: Saprissa vs. Liberia.

Fecha 16: Alajuelense vs. Saprissa.

Fecha 17: Saprissa vs. Guadalupe.

Fecha 18: Puntarenas vs. Saprissa.

Alajuelense

Fecha 13: Herediano vs. Alajuelense.

Fecha 14: Alajuelense vs. Guadalupe.

Fecha 15: Sporting vs. Alajuelense.

Fecha 16: Alajuelense vs. Saprissa.

Fecha 17: Alajuelense vs. Puntarenas.

Fecha 18: Liberia vs. Alajuelense.

Cartaginés

Fecha 13: Pérez Zeledón vs. Cartaginés.

Fecha 14: Sporting vs. Cartaginés.

Fecha 15: Cartaginés vs. Herediano.

Fecha 16: Liberia vs. Cartaginés.

Fecha 17: Cartaginés vs. San Carlos.

Fecha 18: Guadalupe vs. Cartaginés.

Herediano