Rolando Fonseca explota contra el desastre de la Selección de Costa Rica: ‘Si se clasifica, me daría vergüenza celebrar’

La Selección de Costa Rica perdió con Haití y la Copa del Mundo 2026 se ve tan lejana que ni siquiera se nota en el horizonte. El plantel patrio es tercero de su grupo por detrás de Haití y Honduras. Ante esto, Rolando Fonseca, uno de los jugadores históricos del conjunto patrio, habló con La Nación y analizó el momento actual.

Fonseca no escondió la crítica y, además, fue enfático en que Miguel Herrera no debe continuar al mando del equipo, esto pese a que la Sele logre asistir al Mundial.

–¿Lo sorprendió la derrota contra Haití?

–No me sorprende porque es la misma ineficiencia de trabajo e identidad de juego que hemos tenido siempre. Esto es lo mismo de siempre, donde no tenemos posesión, criterio ofensivo; es un equipo que se defiende con cinco hombres, pero siempre hay opciones para el equipo rival. Haití, en los primeros minutos, pudo ganar 3 a 0.

–¿Dónde está el fallo de Costa Rica?

–Esto es la gestión deportiva, porque tenemos un técnico temeroso y cuadrado. Es un técnico que no se sale de su línea de cinco. Ayer teníamos tres jugadores con las mismas características: altos, que marcaban a un solo futbolista.

“Los haitianos son rápidos, pero el urgido por ganar era Costa Rica. Nunca llevamos el peso del juego. Hay una mala gestión de un DT que no conoce las características ni el talento”.

–¿Qué tan grave ve el golpe para Costa Rica de quedar eliminada?

–A mí, en lo personal, no me importa si Costa Rica clasifica o no. Yo no soy egoísta; Costa Rica necesita una dosis de “ubicatex”. Necesitamos bases sólidas. Tenemos malas decisiones de hace 10 años. Esto no es la gestión de hace dos años; váyase 10 años atrás, cuando empezó a gestarse la peor administración de nuestro fútbol, con decisiones antojadizas. Interinatos extraños.

“Hay mala administración. Hay que entrar con bisturí a ligas menores, a la administración de fútbol sala, fútbol playa; hay que cambiar estatutos, porque nada de esto está acorde al fútbol nacional. Los favores políticos se pagan muy caro”.

“Hoy se le rinde pleitesía a un presidente de Liga de Ascenso como Sergio Hidalgo, a don Juan Carlos Román de Linafa, quienes controlan con votos la asamblea”.

“El presidente de la Federación debe ser elegido por la Unafut. Hay una mala gestión desde lo administrativo hasta lo deportivo”.

–¿Ve posible una corrección de camino?

Costa Rica necesita volver a arrancar desde abajo, porque tenemos un fútbol sobrevalorado. Hay montos que se pagan que no entran en la realidad del fútbol tico.Hay jugadores con contratos de 18 mil a 30 mil dólares, y eso es irreal para nuestro fútbol.

“El fútbol tico agarró una mentalidad egocentrista y dejó de pensar en todos.

“Osael Maroto muy bien como cabeza, pero el Ejecutivo cree que todo es malo y solo lo ve desde la óptica individualista. Si hoy clasificamos al Mundial, usted verá a los presidentes metiendo presión para convocar a los suyos. Contratamos a un gestor deportivo que fracasó en Sporting, y sus atestados son nefastos. Traemos DT que no conocen la idiosincrasia”.

Celso Borges no pudo marcar diferencia en la media cancha para la Selección de Costa Rica, durante el partido ante Haití por las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026. (Fedefútbol/Fedefútbol)

–¿Estará Costa Rica en el Mundial?

–No lo veo en el Mundial. Puede que Nicaragua nos haga el milagro, pero igual debemos entrar con bisturí a la gestión deportiva. Es necesario construir de cara al 2030; si no se hace hoy, se seguirá perdiendo el tiempo. Alguien me dirá que eso cuesta dinero, pero no: lo importante es el tiempo. ¿De qué carece una Selección? De tiempo. Aunque estemos clasificados o no, debemos buscar el proceso 2030. Hay que ver jugadores de 15, 20 años. ¿Lo están visualizando? No… Costa Rica sí tiene que ir al Mundial 2030, pero con una selección renovada, de proceso. Somos improvisación.

–¿Qué necesita la Selección Nacional?

–Tenés que tener gente con decencia, que conozca qué es estar en la Selección, qué ha pasado en Costa Rica, dónde está el material. Hay que arremangarse e ir a buscar el talento. El talento está, pero no es visto… No hay competencia. Hay que buscar la competencia en los jóvenes, pero el joven juega, como máximo, 16 partidos en el semestre. Necesitás 60 partidos al año.

“La materia prima son los jóvenes y ahí hay que buscar la competencia”.

–¿Cómo visualiza el juego contra Honduras?

–El aficionado no va a fallar. ¿A qué podemos apelar? A que Costa Rica va a ganar; más bajo no podemos caer. Lo único que nos faltaría, para mal, es que Honduras nos gane y clasifique… O que Nicaragua nos haga el favor; no sé qué sería peor, porque me daría vergüenza celebrar, porque no clasifiqué por méritos, sino de rebote.

–¿Y con Miguel Herrera qué debe suceder?

Con Miguel Herrera no vamos a tener resultados. Hay que tener cambio de técnico para el Mundial. Él tuvo 22 días para trabajar la Selección y jugaron los que llegaron dos días antes. Puso a Kenneth Vargas, que tenía mucho tiempo de no jugar, pero el problema no fue Kenneth; a la Selección le sobraba Juan Pablo Vargas o Alexis Gamboa… Pero nunca gestó ofensiva. Hubo mala planificación.

–Si se fuera a la Copa del Mundo, ¿cómo debe afrontarla Costa Rica?

–Participar con jugadores de proyección. Costa Rica solo irá al Mundial para hacer presencia. El número en el que terminaría Costa Rica estaría del 35 al 48. Con Miguel Herrera no nos va a ir bien, porque la deficiencia técnica y táctica del futbolista tico es muy grande.

“Costa Rica apela a la individualidad, al destello, pero el fútbol no es eso: es de parámetros colectivos; por eso los demás crecen y Costa Rica no. En Costa Rica la figura es Keylor o Manfred; en Haití se habla de Haití”.

–¿Este es el momento más complejo de Costa Rica a nivel de Selección Nacional?

–Lo podemos catalogar como el punto más negro en clasificaciones mundialistas, porque no estuvieron México, Estados Unidos y Canadá, y dábamos por hecho que Costa Rica iba a caminar en la eliminatoria. No nos comportamos como el grande que somos de Centroamérica. México y Estados Unidos sí saben llevar esta presión. Costa Rica no tiene la capacidad para decir que es grande en Centroamérica.

“Costa Rica tuvo una oportunidad en Brasil 2014, pero esa grandeza no la supimos administrar para decir “fui grande y me quedé grande”. Somos un hazmerreír, pero las alertas se venían despertando… Después de 2014, en 2018 apenas entramos; en 2022 fuimos a repechaje y ahora toca esto. No hemos sabido detectar las alertas del fútbol; ya es hora de pensar en el país y no en el bien de uno".

–¿Quitar a Miguel Herrera ya es una opción?

Quitar a Miguel Herrera hoy es pagarle una indemnización y es agravar. Que termine lo que empezó. Miguel Herrera se va a salir con el discurso de que “solo perdí dos partidos y le gané a Honduras, pero no nos alcanzó”. Digamos que se lo compro, pero la gestión deportiva fue pésima: nunca tuvimos idea de juego. La Selección carece de todo. Miguel Herrera no perdió nada porque igual le pagarán su contrato tal cual; ahora, los que perdimos fuimos nosotros como costarricenses.