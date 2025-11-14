Fútbol

Rolando Fonseca explota contra el desastre de la Selección de Costa Rica: ‘Si se clasifica, me daría vergüenza celebrar’

El histórico exjugador de la Selección de Costa Rica, Rolando Fonseca, no se anduvo con rodeos para criticar a Miguel Herrera y la gestión deportiva

Por Esteban Valverde
Rolando Fonseca lanzó un durísimo mensaje a los jugadores de la Sele.
Rolando Fonseca no se anduvo con rodeos para criticar la realidad del fútbol de Costa Rica. (Teletica Deportes/Captura)







Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

