Todos piden la salida de Miguel ‘Piojo’ Herrera de la Selección de Costa Rica: veredicto unánime de la prensa

Miguel Herrera es el principal señalado por el mal momento de la Selección de Costa Rica en la eliminatoria a la Copa del Mundo 2026.

La prensa de Costa Rica explotó. No aguantó más. Diferentes comunicadores deportivos ticos utilizaron sus redes sociales para pedir la cabeza del entrenador de la Selección de Costa Rica, Miguel Herrera. Esto luego de la pérdida 1 a 0 contra Haití, en la eliminatoria mundialista rumbo a la Copa del Mundo 2026.

El periodista de TDMás, Josué Quesada, fue uno de los más críticos.

“Miguel Herrera no merece dirigir un minuto más a la Selección Nacional. Bajándose del chárter en el Santamaría se tiene que ir para México directo y él, Ignacio Hierro, y todo el séquito de mexicanos que nos dejaron afuera del mundial (...)”, afirmó.

Por su parte, Cristian Sandoval de Teletica Deportes, fue muy duro en el programa Estadio Teletica.

“Yo personalmente lo invito a don Miguel Herrera a que llegando al país se vaya de una vez para México. Que el martes veremos cómo resolvemos, pero que no dirija más", puntualizó.

Otro comunicador de Canal 7 como Gustavo López acotó:

“Esto es responsabilidad de la Federación Costarricense de Fútbol porque ellos le permitieron desde hace un tiempo continuar a Miguel Herrera y no debía seguir”.

El reportero de Repretel, Carlos Serrano, dijo en una oración lo que para él debe pasar con el banquillo de la Tricolor.

“El Piojo no debe dirigir el martes. Es sencillo", señaló.

Costa Rica recibirá el martes 18 de noviembre a Honduras en el INS Estadio, en un juego en el que buscará llegar a nueve puntos para buscar el milagro de clasificar si Nicaragua le ayuda a la Sele, ganándole o empatándole a Haití.

El jefe de información de TigoSports, José Alberto Montenegro, se unió a las críticas.

“El primero que no entendió la eliminatoria se llama Miguel Herrera, él fue el primero que no entendió que el margen de error esta eliminatoria castigaba. Hay muchas cosas de esta Selección Nacional que no... No tenemos capacidad de reacción, siento que el entrenador, los jugadores no...”, explicó.

Sin duda, el ambiente en Costa Rica está muy tenso y la eliminatoria cuesta arriba. El futuro de Miguel Herrera si fuera por la prensa está claro: no lo quieren ver en el banquillo contra Honduras.