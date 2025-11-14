Fútbol

Todos piden la salida de Miguel ‘Piojo’ Herrera de la Selección de Costa Rica: veredicto unánime de la prensa

La prensa de Costa Rica pone contra el paredón a Miguel ‘Piojo’ Herrera tras el desastre ante Haití

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
entrenamiento de la Selección, con vistas a la quinta jornada de la eliminatoria mundialista de la Concacaf
Miguel Herrera es el principal señalado por el mal momento de la Selección de Costa Rica en la eliminatoria a la Copa del Mundo 2026. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección de Costa RicaMiguel Herrera
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.