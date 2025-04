Ricardo La Volpe reaparece... y le manda un recado a Jafet Soto

Ricardo La Volpe fue el entrenador que inició el proceso en 2014, al mando de la Selección de Costa Rica. Ese combinado, al final, fue a Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022. Ahora, 12 años después, el estratega habló con La Nación y se acordó de un amigo cercano: Jafet Soto, a quien le envió un contundente mensaje.

El timonel, luego de su salida de la Selección, vino varias veces al país y siempre se le vio muy de cerca del Herediano y Jafet Soto. De hecho, su nombre sonó en ocasiones para ser el estratega rojiamarillo, pero esto no se dio.

Hoy, La Volpe fue claro en que siempre estuvo esperando la llamada de Soto.

“En eso nunca me llamó (entre risas)... No sé si tiene esa particularidad de que, como él es el hombre más fuerte del fútbol de allá y siempre que no se dan los resultados se pone él, pues me imagino que, si me llevaba a mí, no sé si podía echarme”, aseguró.

El entrenador argentino no escondió que siente una gran admiración por el proyecto que Soto ha montado en el Herediano, sobre todo por cómo ha dominado el fútbol tico desde hace una década.

Desde 2012, el Team ha ganado al menos un título por año, solamente en 2014 y 2020 no lo consiguió.

“Para mí es impresionante lo que ha hecho Herediano, porque yo fui con Banfield en los 70′s a jugar y solo existían Saprissa y Alajuelense, pero mira en 12 años cómo Herediano está volando, elogio ese crecimiento, pero eso es importante para el fútbol tico. Sin duda, ahora el Herediano domina a placer”, finalizó.

Ricardo La Volpe conoció a Jafet Soto cuando el costarricense jugó en México. En la época del Bigotón en Costa Rica, el herediano fue asistente técnico de la Selección Nacional.

Ricardo La Volpe añadió que sigue poco el balompié tico, pero sí se entera de los resultados y le llama la atención cómo los rojiamarillos se han convertido en una fuerza para desbancar a morados y rojinegros.