Jafet Soto se la cree y se pregunta qué pasaría si solo se dedicara a dirigir

Jafet Soto, técnico de Herediano, terminó tranquilo y satisfecho con el triunfo 5-4 contra Liberia. En conferencia de prensa, el timonel destacó la entrega de su equipo y la labor de Mínor Díaz, al frente del cuadro liberiano.

De sobra es conocido que Soto está en una y otra labor en Herediano y aprovechó para lanzar un dardo, por lo que hace en el banquillo. Jafet es presidente, gerente general, gerente deportivo y técnico de Herediano. Además, encargado de las obras del nuevo estadio florense.

“¿A veces me pregunto qué sería de mí si me dedicara totalmente a esto (técnico)? Tal vez me entre el gusanillo de quedarme por un tiempo aquí o en otro lugar, pues apenas puedo analizar tres partidos del rival y no los seis que hacen todos que se dedican a esto”, indicó Jafet.

¿Qué pasaría si Jafet Soto se dedicara solo a dirigir? Es una pregunta que él se hace y la respuesta la podría obtener, si deja de lado las otras funciones que tiene en Herediano. (Jorge Navarro para La Nacion )

Jafet añadió que en su plantel quiere futbolistas inteligentes y no solo jugadores de bola. Dijo que con su llegada al banquillo logró armar un equipo.

“Hay jugadores de bola y de fútbol, yo necesito más jugadores de fútbol que jueguen pensando y no el jugador de bola que corre tras la bola. Necesitamos autocrítica, pero la respuesta del equipo es bondadosa. Si nos equivocamos atrás metemos cinco goles. Cuando llegué había un grupo y ahora hay un equipo de fútbol”, opinó Jafet.

Jafet calificó el juego de partidazo, máxime porque su escuadra estuvo dos veces contra la pared, al terminar el primer tiempo y al comenzar la etapa de complemento.

“Fue un partido de un mismo estilo, de una misma escuela, de un gran técnico. Un partidazo y cuando hay muchos goles es porque se dan muchos errores, entonces debemos analizarlo”, comenzó diciendo.

Jafet Soto fue autocrítico y reconoció que se equivocó con el planteamiento inicial.

“Hoy me equivoque en defensa porque terminamos con una totalmente nueva. Sigo aprendiendo en esto del fútbol”, aseguró Soto.

El entrenador resaltó el trabajo de Mínor Díaz, dijo saber cómo jugaría Liberia, pero aun así le complicó el encuentro.

“Mucha estrategia cambia a línea de 4 y luego 4-3-3. Sin lugar a dudas un partidazo y hay que analizar los errores. No nos pueden meter cuatro goles”, expresó Jafet.