Fútbol

Pumas vs. Pachuca: ¿A qué hora y dónde ver a Keylor Navas en busca de la remontada?

El guardameta Keylor Navas y Pumas reciben a Pachuca con la obligación de revertir el marcador para citarse con Cruz Azul en la final de la Liga MX

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Por Steven Torres
Keylor Navas y Pumas buscarán la clasificación a la final de la Liga MX en su estadio, donde ya eliminaron al América.
Keylor Navas y Pumas buscan su pase a la final ante su afición en el Estadio Olímpico Universitario. (RODRIGO OROPEZA/AFP)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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