Pumas vs. Pachuca: ¿A qué hora y dónde ver a Keylor Navas en busca de la remontada?

Keylor Navas y Pumas buscan su pase a la final ante su afición en el Estadio Olímpico Universitario.

El desenlace de la semifinal entre el Pumas de la UNAM y el Pachuca tendrá lugar este domingo 17 de mayo. En el compromiso inicial de la serie, el cuadro auriazul cedió terreno al caer 1-0 en el Estadio Miguel Hidalgo.

La escuadra felina no logró romper el cerco defensivo del Pachuca tras conceder una anotación de Oussama Idrissi al minuto 37′. Bajo este panorama, el representativo de la UNAM intentará revertir el resultado adverso este domingo ante su afición, con el objetivo de sellar su boleto a la gran final.

¿A qué hora es el partido de vuelta? Copiado!

El compromiso está programado para dar inicio a las 7 p.m. en el Estadio Olímpico Universitario.

¿Dónde ver el partido? Copiado!

En Costa Rica, el duelo de Keylor Navas se podrá seguir a través de la señal de TUDN y mediante la plataforma de streaming ViX.

Camino a la final Copiado!

El guardameta costarricense aspira a recuperar el protagonismo en una final; esta temporada, en su rol de capitán de los Pumas, se ha consolidado como una de las figuras fundamentales del plantel tras registrar siete vallas invictas en 19 compromisos.

La escuadra universitaria requiere una victoria por cualquier marcador, pues con el empate en el global avanza, gracias al criterio de ventaja deportiva (fue primero en la tabla de la etapa de clasificación en la Liga MX).

La escuadra auriazul llega a esta instancia después de dejar en el camino al América en una serie de alta intensidad que finalizó con un marcador global de 6-6. El conjunto felino logró avanzar gracias, precisamente, a la ventaja deportiva.

En caso de revertir el marcador global frente al Pachuca, el conjunto universitario disputará el título ante el Cruz Azul, club que aseguró su boleto tras eliminar a las Chivas de Guadalajara.