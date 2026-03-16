Fútbol

Presunto intento de amaño en el fútbol de Costa Rica, con dirigentes mexicanos, trasciende internacionalmente

Portero que dio la alerta del supuesto intento de amaño en Costa Rica en 2025 dio detalles sobre lo ocurrido

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Por Esteban Valverde
Así destacó FIFPRO la entrevista que le hizo al guardameta tico, Bryan Cordero.
Así destacó FIFPRO la entrevista que le hizo al guardameta tico, Bryan Cordero. (FIF/FIFPRO)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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