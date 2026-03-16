Presunto intento de amaño en el fútbol de Costa Rica, con dirigentes mexicanos, trasciende internacionalmente

Bryan Cordero fue el futbolista que denunció el supuesto intento de amaño que se dio en el Municipal Turrialba de la Liga de Ascenso en 2025. Él fue el encargado de dar la primera alerta al activar el sistema mundial conocido como Botón Rojo, para denunciar este tipo de casos y hoy, un año y un mes después, el jugador todavía tenía detalles por contar.

Cordero dio una entrevista a la Asociación Mundial de Jugadores de Fútbol (FIFPRO), donde recordó lo sucedido, pero además reveló las consecuencias que tuvo que afrontar, entre otros elementos de la historia que no se conocían.

“Pasé ocho meses muy difíciles porque no me permitían jugar. Turrialba no me daba la rescisión de contrato y perdí oportunidades importantes en Primera División. Me entrenaba solo, no tenía dónde ir y tuve que volver a vender comida para aportar económicamente en mi hogar, pero Dios me dio las fuerzas para aguantar y el apoyo de mi esposa, de su familia y de mis hijos fue fundamental”, afirmó en la conversación.

Cordero explicó que recuerda como si fuera ayer lo vivido. En su mente, permanecen las palabras que escuchó cuando presuntamente le ofrecieron a él y a sus compañeros 300 dólares por perder con un marcador específico un partido contra Cariari.

“Dejen los valores a un lado. Para pagar todas las deudas que tiene el club. Hay contratos que pagar. Ayúdame”, fue lo que, según su relato, le dijeron los dirigentes involucrados.

“Así sonó el preciso momento en el que el entrenador de mi equipo me pidió que, junto a mis compañeros, perdiéramos por dos o tres goles un partido de la Liga de Ascenso de Costa Rica a cambio de 300 dólares para cada uno”, agregó sobre lo sucedido.

Cordero explicó que en ningún momento valoró la posibilidad de aceptar el trato; de hecho, lo rechazó sin siquiera pensarlo.

“Reuní a todos los jugadores en un camerino aparte y les dije que no iba a jugar, que no podía prestarme a esa situación. Ellos coincidieron conmigo. Fue cuando (uno de los dirigentes involucrados) me llamó a solas para decirme que dejara los valores a un lado. Como me negué, empezó a atacarme diciendo que yo estaba metido en el amaño de partidos junto a dos compañeros. Yo le exigí mi finiquito en ese mismo momento”, puntualizó.

Este caso fue investigado posteriormente por la Oficialía de Integridad de FIFA en Costa Rica, la cual presentó el informe a la Comisión Disciplinaria de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), entidad que sancionó por cinco años a Rolando Pereira (presidente de Turrialba en ese momento), Enrique Valencia (dirigente mexicano y quien iba a asumir la dirección técnica) y Ernesto de la Torre (empresario mexicano). Ellos no podrán, por cinco años, estar vinculados a ninguna organización del fútbol federado.

La sanción fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones de la FCRF.

Ante esto, La Nación le preguntó a Rolando Pereira este lunes 16 de marzo sobre el tema y el exjerarca turrialbeño insistió en negar los hechos; además dio a conocer que recurrirá al Tribunal de Conflictos Deportivos del Icoder, pero también hará una demanda penal para que se pruebe su versión.

Por otra parte, este diario también le consultó a Ernesto de La Torre, vía mensaje de texto, pero no hubo respuesta. Respecto a Enrique Valencia, había negado lo sucedido en una entrevista en México .

El Municipal Turrialba está sin licencia para competir en Costa Rica. (shu/Turrialba)

Sobre lo último que se informó y la determinación del Tribunal de Apelaciones de la FCRF, Cordero profundizó:

“Que se reafirme la sanción demuestra que todo lo que se presentó tenía peso. El mensaje es claro: las reglas existen y deben respetarse. Todas. El respeto al fútbol también pasa por garantizar que se cumplan los derechos laborales de los jugadores. Hoy hay resoluciones ganadas en el proceso que todavía no han sido pagadas”.

El caso, al ser reproducido por FIFPRO, organización mundial, ya generó eco y en México la conocida revista Proceso publicó una nota sobre el tema. Esta misma fue titulada: “Así intentaron amañar un partido de fútbol dos directivos mexicanos en Costa Rica”.

Bryan Cordero actualmente es ficha de Santa Ana FC, de la Liga de Ascenso.