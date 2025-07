El relato de jugador que vivió intento de amaño en el fútbol de Costa Rica: ‘Me dijo que dejáramos de lado los valores’

Bryan Cordero se presentó el miércoles 12 de febrero a entrenar, pero en Turrialba no se lo permitieron. (Bryan Cordero/Bryan Cordero)

En febrero de 2025, Bryan Cordero era el capitán del Municipal Turrialba de la Liga de Ascenso y, como líder del camerino, fue el encargado de encabezar la denuncia por tentativa de amaño que tuvo como protagonistas a Rolando Pereira (presidente del club), Ernesto de la Torre y Enrique Valencia (dirigentes mexicanos); los tres ya fueron sancionados por cinco años de toda actividad relacionada con el fútbol.

Luego de esta sanción de parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), el arquero decidió contar con detalle a La Nación lo que sucedió aquel 10 de febrero, cuando vio con sus propios ojos cómo se armaba una historia que dejó graves consecuencias.

Aunque él no estuvo presente en la reunión donde presuntamente se les ofreció a los jugadores trucar un resultado, como capitán del grupo siempre fue informado de lo que sucedía, además también vivió en carne propia el ofrecimiento, después de que se lo habían hecho a otros compañeros.

“Como a las 6:20 p. m. (del 10 de febrero, día de un partido ante Cariari) vi que la cosa no estaba bien. Voy a un camerino, con los que estuvieron en la reunión (en esa reunión, y según la denuncia, los dirigentes ofrecieron a 10 jugadores perder el juego a propósito y por dos goles).

”Dije: no voy a jugar el partido, y todos estaban en una posición similar. Pero en eso llegó Enrique Valencia; me manda a llamar aparte; yo fui, y me pregunta qué me dijeron los compañeros... Él me dice que me va a proponer lo mismo, y me dice: ‘Ocupamos ayudar a Rolando (presidente del club), que debe demasiado dinero”, contó.

“Comienza a decirme que dejemos los valores de lado, pero de una vez le dije que no me iba a prestar para eso”, agregó.

Bryan reveló que la tensión en aquel momento creció, e incluso el mexicano le quiso achacar lo mismo que le estaba proponiendo: “Me dijo ‘Nos dimos cuenta de que usted y otros están proponiendo amaños”.

De inmediato, el arquero se sacudió: “¿Ustedes creen que si yo estuviera en esas, tendría la necesidad de traer patí al camerino para vender?”. Ante esto, el silencio llegó y Cordero volvió a insistir en que no se prestaría para lo que le proponían.

Todo comenzó un día antes, cuando Bryan comenzó a notar comportamientos extraños en la dinámica del equipo.

“El domingo 9 de febrero vi a algunos de mis compañeros hablar con dos jóvenes mexicanos que también estaban en el equipo. Uno de ellos (los costarricenses) era el jugador Marvin Brenes, quien viajaba conmigo todos los días. Entonces, me contó que los jugadores mexicanos le dijeron que el partido del lunes debíamos perderlo”, recordó Cordero.

Todavía en el estadio Rafael Ángel Camacho y con molestia evidente, Bryan entró en duda y no comprendía lo que sucedía, por lo que le insistió a su compañero y le pidió que le explicara.

“Él me cuenta que lo que le dicen es que deben muchas cosas: contratos sin pagar, la Caja (...) Entonces yo le dije que no quería verlo en ese tipo de cosas, porque la vida y Dios lo cobran”, pronunció.

El lunes 10 de febrero, precisamente el día en que Turrialba recibiría a Cariari, a 10 jugadores les llegó una invitación para asistir a una reunión urgente en la ‘nueva casa club’ del equipo.

“El señor Steven Rivas, quien era el DT interino, nos cita en la casa club que queda en el Coyol. Envía la dirección; a mí me llegó la invitación, me llegó el mensaje, pero le digo que no puedo llegar, y él de una vez me dice que Enrique Valencia quiere que yo esté ahí... Al final no llegué, pero sí estuve en comunicación con mis compañeros”, mencionó.

“Mi compañero Marvin me dice que en la reunión les ofrecen $300 por perder 2 a 0 en el segundo tiempo... Yo, ya estando en el estadio de Turrialba, estoy con otros compañeros que no sabían de la reunión y les informé lo que había sucedido”, acotó.

Cuando todos los presentes en la reunión llegaron al estadio turrialbeño, Cordero, como capitán, reunió a todo el equipo en uno de los camerinos y les dijo a sus compañeros cómo actuaría ante lo que estaba sucediendo.

Al final, en el camerino, los propios jugadores decidieron salir a jugar, pero para ganar. Todos se comprometieron con esa consigna.

“Calentamos como cinco minutos, hicimos la oración, empezamos el partido perdiendo 1 a 0, pero se hizo un gol nuestro y recuerdo ver a Enrique Valencia y Ernesto de la Torre que se quedaron viendo con cara no amigable. En ese momento se cayó toda posibilidad de amaño”, enfatizó, pues el ofrecimiento era por un marcador en particular.

Esa fue la última vez que Bryan Cordero se puso el uniforme de Turrialba, porque luego de esto fue separado, según él, por negarse a participar de esa situación. No pudo volver a entrenar y lo terminaron despidiendo.

Respecto a los puntos señalados por el guardameta, el presidente de Turrialba, Rolando Pereira, dijo a medios como La Teja en su momento que la reunión convocada previo al duelo contra Cariari fue para tratar otros temas.

“Negamos todo lo que se dice. Nosotros convocamos a los jugadores el día del partido contra Cariari, pero era para hablar de otro tema. Lo más extraño de todo es que la persona que pone la denuncia no estuvo en la reunión, entonces, no vas a encontrar ni un mensaje, ni una llamada”, mencionó.

La Comisión Disciplinaria de la Fedefútbol, decidió sancionar solo a los tres dirigentes, no al club. Sin embargo, el Comité de Licencias acordó este viernes dejar en suspenso la participación del equipo turrialbeño la próxima temporada, pues se les solicitó información financiera adicional.

Este intento de amaño, y la posterior sanción, fueron resaltados por la Interpol en su más reciente boletín sobre transparencia en el deporte, donde la entidad internacional suele destacar noticias acerca del combate al crimen organizado en todo el mundo.