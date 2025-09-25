Fútbol

Presidente del Puntarenas FC confiesa cuál es el siguiente paso tras autorizarse el ingreso de público al Lito Pérez

El presidente del Puntarenas FC, Héctor Trejos, tiene muy claro el camino a seguir luego de levantarse el veto al estadio Lito Pérez

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Héctor Trejos Estadio Miguel Lito Pérez Reparaciones en el estadio Miguel Lito Pérez Ingreso de 750 personas 24 de setiembre del 2025 Cortesía: Ministerio de Salud
Héctor Trejos, (izquierda) presidente del Puntarenas FC, junto a miembros del Ministerio de Salud revisaron este miércoles 24 de setiembre, las afueras del estadio Miguel 'Lito' Pérez. Cortesía: Ministerio de Salud (La Nación/Cortesía: Ministerio de Salud)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Puntarenas FCHéctor TrejosMinisterio de SaludIngreso de 750 aficonados al Lito Pérez
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.