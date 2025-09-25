Presidente del Puntarenas FC confiesa cuál es el siguiente paso tras autorizarse el ingreso de público al Lito Pérez

Héctor Trejos, (izquierda) presidente del Puntarenas FC, junto a miembros del Ministerio de Salud revisaron este miércoles 24 de setiembre, las afueras del estadio Miguel 'Lito' Pérez. Cortesía: Ministerio de Salud

Fueron más de cuatro meses de lucha y esfuerzo por parte de la dirigencia del Puntarenas FC, durante los cuales tuvieron que dialogar con el Ministerio de Salud, trabajar junto a la Municipalidad de Puntarenas y jugar fuera de casa la semifinal del Torneo Clausura 2025, así como el arranque del Torneo Apertura 2025.

El club también dejó de percibir ingresos económicos por taquillas, pero lo más doloroso fue no contar con el apoyo incondicional de su afición en el estadio Miguel “Lito” Pérez, donde la comparsa suele montar su fiesta.

Sin embargo, todo eso llegó a su fin este miércoles 24 de setiembre, cuando el Ministerio de Salud autorizó nuevamente el ingreso de 750 personas en la gradería oeste, tras verificar el avance de las mejoras en la infraestructura del recinto deportivo.

LEA MÁS: Puntarenas FC sufre pérdidas millonarias por la clausura del Lito Pérez y el tener que jugar en Pavas

Para el presidente del cuadro porteño, Héctor Trejos, fue una lucha incansable en los últimos meses, recompensada con un trabajo en conjunto, cuyo resultado más importante es volver a tener aficionados en las graderías y reactivar la economía del comercio puntarenense alrededor del reducto local.

“Fue una labor ardua y de mucho convencimiento, pero logramos realizar reparaciones importantes en el estadio, en las graderías este y oeste, con el fin de que el Ministerio de Salud nos avalara el ingreso de personas. La verdad estamos muy satisfechos con lo que hemos logrado hasta el momento”, comentó Trejos a La Nación.

El estadio Miguel 'Lito' Pérez recibió una fuerte inversión para reforzar la estructura externa con el fin que puedan ingresar 750 aficionados a los partidos del Puntarenas FC (Prensa Salud./Prensa Salud.)

El jerarca porteño también dio a conocer cuál será el siguiente paso respecto al ingreso del público, que se dará hasta el 19 de octubre, por la fecha 13, cuando reciban al Cartaginés.

LEA MÁS: ‘Héctor, hay un problema’: Crónica de las 6 horas que dinamitaron la semifinal Puntarenas-Alajuelense

“Esperamos que dentro de 15 o 22 días ya podamos tener las dos graderías habilitadas y después meterle mano a la gradería norte para poder tener todo el público que nosotros queremos y que el ‘Coquetón’ vuelva a ser el Coquetón estadio Lito Pérez”, declaró Trejos.

Los porteños solo tendrán cuatro partidos en casa, de no clasificarse a las semifinales. Además de medirse al cuadro brumoso, enfrentarán en casa a Guadalupe el 2 de noviembre por la fecha 15, a Sporting el 9 de noviembre por la fecha 17 y a Guadalupe FC el 23 de noviembre por la jornada 18.

Actualmente, el conjunto chuchequero suma 13 puntos y se ubica en el sexto lugar de la tabla de posiciones, a cuatro unidades de Alajuelense, que es cuarto con 17 puntos y al cual se enfrentarán este viernes 26 de setiembre a las 8 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto.