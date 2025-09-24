Fútbol

Puntarenas FC recibe noticias del estadio Lito Pérez. ¿Podrá volver a recibir aficionados?

El Ministerio de Salud hizo una nueva inspección al Estadio Miguel Lito Pérez, cuyas graderías están clausuradas desde el torneo anterior

Por Juan Diego Villarreal
Estadio Migue Lito Pérez Fuerte rayería y vientos 23 de febrero del 2025 Cortesía: Municipal Liberia
El estadio Miguel 'Lito' Pérez estaba clausuro desde mayo anterior y no podía recibir aficionados. (La Nación/Cortesía: Municipal Liberia)







Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

