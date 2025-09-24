Puntarenas FC recibe noticias del estadio Lito Pérez. ¿Podrá volver a recibir aficionados?

El estadio Miguel 'Lito' Pérez estaba clausuro desde mayo anterior y no podía recibir aficionados.

El Puntarenas FC recibió buenas noticias luego de que la mañana de este miércoles 24 de setiembre funcionarios del Ministerio de Salud visitaron el estadio Miguel Lito Pérez para verificar el avance de las mejoras en la infraestructura del recinto deportivo.

Mediante un comunicado de prensa se constató que durante la inspección las graderías oeste y este cuentan con un reforzamiento estructural, trabajos que fueron ejecutados por la gerencia deportiva y el equipo de Puntarenas FC.

Por tal razón, el Ministerio giró dos órdenes sanitarias:

1. A la Municipalidad de Puntarenas, para que gestione la limpieza en las afueras del estadio, una situación que se ha mantenido desde hace tiempo.

2. La actualización de un cronograma de acciones a ejecutar en las instalaciones del estadio, además de establecer el aforo permitido.

En la misiva, se autorizó un ingreso reducido de 750 personas en la gradería oeste, a partir del 24 de setiembre de 2025. Los porteños podrán recibir aficionados para sus próximos partidos.

El estadio Lito Pérez se mantenía clausurado desde mayo de este año, tras detectarse riesgos en su infraestructura que ponían en peligro la integridad física de los aficionados.

De acuerdo al boletín, el Ministerio de Salud, como ente rector, continuará realizando las inspecciones necesarias con el fin de salvaguardar la salud y seguridad de la población y de los aficionados que ingresen al inmuble.