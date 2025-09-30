Presidente de San Carlos responde si quitará a Wálter Centeno y da una noticia que nadie esperaba

Luis Carlos Chacón, presidente de San Carlos, en la firma de su participación con Mladost de Montenegro.

Luis Carlos Chacón, presidente de San Carlos, no se anda con rodeos. Pese al difícil comienzo de temporada de su equipo, en donde apenas acumula ocho unidades en 11 juegos y es último de la clasificación, él asegura que Wálter Paté Centeno continuará como su entrenador.

Por otra parte, Chacón confesó que es consciente de que la idea de Centeno no es fácil de consolidar, pero tiene plena confianza en que el Paté sacará adelante la tarea y, de hecho, hoy se atreve a garantizar que San Carlos no es un equipo para pensar en descenso.

Además, el dirigente dio a conocer que San Carlos adquirió participación en un equipo de Montenegro, esto con el fin de crear una vitrina directa para los talentos del cuadro norteño.

—¿Le preocupa o le ocupa la crisis de resultados de su equipo?

—Yo no me preocupo, yo me ocupo. Vamos a analizar qué es lo que no está bien, porque es claro que el rumbo no está bien. Yo creo que no estamos para improvisar más, menos para cambiar de técnico.

—¿Entonces Wálter Centeno se queda en San Carlos aunque los resultados todavía no sean los deseados?

—Sí, sí, claro. Sé que hay presión, pero vas a ver que el próximo partido lo ganamos (es contra Saprissa) y salimos de la racha negativa.

—¿Ya usted habló con Wálter Centeno sobre el momento que vive el plantel?

—Hemos hablado poco, pero hemos conversado del tema. Lo que pasa es que él tiene un estilo de juego diferente, pero de tiempo, de trabajo. Entonces esto es sencillo: tenemos confianza en el cuerpo técnico y sabemos que ya vendrán los resultados. Tengo 8 años de estar en el fútbol y a las crisis trato de verles la oportunidad.

—¿Y cuál es la oportunidad?

—La oportunidad que tenemos en este momento es que, entre la visión y el concepto del técnico, por esa transición tan rápida que se dio, podamos ser lo suficientemente autocríticos para buscar ese híbrido que haga que las cosas funcionen. Porque hasta que ese modelo no esté completamente maduro en el grupo, pasará esto que vivimos. Tenemos que seguir bajo la misma idea.

“La decisión de la directiva es que Wálter continúa. Tenemos que ser muy autocríticos y objetivos”.

—Lo noto molesto con la planilla...

—Sí, lo estoy. ¿Qué pasa? Es una irresponsabilidad de algunos de los que considerás que tienen que llevar la experiencia en el camerino y en la cancha, que no la asuman como tienen que asumirla. No puedo jugar con una Sub-20. No estoy contento.

—¿Ya habló con los jugadores?

—He hablado con ellos, pero parece que no quieren asumir. Vamos a terminar el campeonato y, al que no quiera asumir el liderazgo, lo esperará otro equipo posiblemente.

—¿El plan de San Carlos sigue siendo priorizar la exportación de jugadores?

—Tenemos una vitrina en Europa, en una liga en Montenegro que es parte de la Uefa, específicamente en el club Mladost, donde adquirimos participación. Tenemos claro que queremos llevar a la vitrina del primer mundo, pero no queremos depender de los intermediarios. Por eso hicimos este trato. En diciembre o enero tendremos tres talentos que irán prestados a Montenegro.

—¿Paté es consciente de esa conexión directa con Europa?

—Estamos trabajando desde el primer equipo para nutrir allá. Wálter es el perfil de entrenador que no le tiene miedo a poner cantera; él cumple con esa parte. En este momento estamos complicados, pero vamos para adelante.

—¿Puede asegurar que San Carlos no descenderá?

—¿El equipo a descender?... Esto es fútbol, sin embargo San Carlos es un proyecto en construcción donde no vemos un descenso.