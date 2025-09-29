¿Será Wálter ‘Paté’ Centeno el sexto técnico despedido en el Torneo Apertura?

Wálter 'Paté' Centeno suma cinco partidos al frente de San Carlos, de los cuales solo ganó uno en condición de visitante ante Guadalupe FC. Cortesía San Carlos

Sin duda, el técnico Wálter Paté Centeno está con el agua al cuello. Su equipo, San Carlos, es último en el Torneo Apertura 2025, con apenas ocho puntos en 11 jornadas, y suma cuatro derrotas consecutivas.

Los Toros del Norte son el equipo más goleado del certamen, con 19 tantos en contra, y apenas registran ocho dianas a favor, por lo que el futuro de Centeno en el banquillo sancarleño pende de un hilo.

No obstante, el estratega se muestra optimista a pesar de los malos resultados y asegura tener muy claro lo que debe hacer para revertir la situación.

Ante la consulta directa sobre su continuidad en San Carlos y la posibilidad de ser despedido, Wálter respondió con firmeza y confianza, amparado en el trabajo que viene realizando con el plantel.

“A mí me ocupan mis jugadores. Tratamos de revertir esta situación. Vine aquí para eso, aunque en estos primeros cinco partidos no se ha dado. Esperemos que se dé en los próximos encuentros”, explicó Centeno durante la conferencia postpartido, transmitida por Tigo Sports.

De acuerdo con el técnico, están realizando una serie de análisis sobre el desempeño del plantel con el fin de corregir las falencias y evitar los errores que les han costado puntos.

“Estoy golpeado. No crea que es fácil para uno como técnico. A los 15 minutos ya íbamos perdiendo 0-2; recibimos goles rápidos y, en la situación en la que estamos, eso nos ha afectado. Los muchachos lo han resentido, y lo que nos queda es afrontar las cosas”, agregó Centeno.

Wálter destacó el espíritu de lucha de los jugadores, su entrega en los entrenamientos y lamentó que los resultados no reflejen ese esfuerzo.

“Ellos quieren mejorar, se esfuerzan, pero estamos fallando en los primeros 15 minutos. El rival nos anota y toma fuerza, mientras que nosotros caemos en imprecisiones que el oponente aprovecha. Pero esas son cosas que se pueden solucionar con trabajo”, manifestó.

El extécnico de Saprissa, Herediano y Guadalupe enfatizó que, en este momento, lo más importante es mantener la calma, y confía en que durante las próximas dos semanas, en el parón del campeonato por la fecha FIFA, puedan encontrar soluciones.

“Ahora hay que tranquilizar a los muchachos. Si los seguimos presionando, creo que pueden pasar muchas cosas. Hay que mantener la tranquilidad emocional y saber cómo llegarle a los jóvenes, porque estamos en déficit”, declaró Centeno.

Hasta el momento, los técnicos despedidos en el Torneo Apertura 2025 son Luis Marín de Sporting, Geiner Segura de San Carlos, Paulo César Wanchope de Saprissa y Pablo Salazar y Hernán Medford del Herediano.