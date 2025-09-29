Fútbol

Wálter ‘Paté’ Centeno sufre humillación con un San Carlos que tiene todas las estadísticas en contra

El técnico Wálter Paté Centeno está contra la pared, con un equipo sin alma

Por Juan Diego Villarreal
San Carlos vs. Sporting FC Torneo Apertura 2025 Fecha 11 28 de setiembre del 2025 Cortesía: San Carlos
Jonathan McDonald disputa el balón con el mexicano Erick 'Cubo' Torres, quien marcó el tercer tanto del Sporting, que goleó a domicilio 0-3 a San Carlos. Cortesía: San Carlos (La Nación/Cortesía: San Carlos)







San CarlosSporting FCTorneo Apertura 2025
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

