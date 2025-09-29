Wálter ‘Paté’ Centeno sufre humillación con un San Carlos que tiene todas las estadísticas en contra

Jonathan McDonald disputa el balón con el mexicano Erick 'Cubo' Torres, quien marcó el tercer tanto del Sporting, que goleó a domicilio 0-3 a San Carlos. Cortesía: San Carlos

El técnico Wálter Paté Centeno sufrió una gran humillación al ver cómo su equipo, San Carlos, cayó goleado en casa ante el Sporting FC en menos de 30 minutos.

Los Toros del Norte fueron inofensivos terneros frente a un experimentado “sabanero” como Minor Díaz, quien aprovechó los errores del cuadro rival para quedarse con una valiosa victoria 0-3, como visitante en el estadio Carlos Ugalde Álvarez de Ciudad Quesada.

El conjunto josefino sacó provecho de una defensa endeble y permisiva, que cometió errores puntuales, y logró marcar una clara diferencia en la primera parte. En el complemento, los visitantes solo administraron el tiempo para asegurar el triunfo.

Cae el tercero de Sporting y esto huele a goleada. 🫣 pic.twitter.com/mwkPE48KPR — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) September 29, 2025

Sporting se adelantó en el marcador con un tanto de José Pablo Agüero al minuto 2, tras sorprender al meta norteño José David Vega con un fuerte remate de larga distancia.

Al 15’, un entrevero en el área sancarleña terminó con un remate de Ariel Soto, que fue desviado por el zaguero Jeancarlo Agüero para poner el 0-2.

Antes de la media hora apareció el mexicano Erick Cubo Torres, quien con un remate cruzado anotó el 0-3 al minuto 38, dejando sin opción al portero Vega.

Segundo tanto de Sporting y ya lo ganan cómodamente. 💥 pic.twitter.com/S2Rbw8Tl8c — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) September 29, 2025

Con el triunfo, los vecinos de Pavas salieron del sótano del Torneo Apertura 2025, cediendo ese lugar precisamente a San Carlos, que bajo el mando de Wálter Paté Centeno se muestra como un equipo frágil y sin ideas.

Desde la llegada de Centeno, los Toros del Norte suman cuatro derrotas consecutivas. El técnico únicamente logró un triunfo en su debut, para luego encadenar cuatro caídas: en casa frente a Cartaginés (0-2) y Sporting (0-3), y de visita ante Alajuelense (2-0) y Liberia (1-0).

Con estos malos resultados, San Carlos se hunde en el fondo de la tabla de posiciones con apenas 8 puntos, uno menos que Sporting FC (9), dos menos que Guadalupe FC (10) y cinco menos que Herediano (13).

Apenas 3 minutos de juego y ya los albinegros lo ganan con este gol. 🚀 pic.twitter.com/guRBlNs6PV — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) September 29, 2025

Además, el equipo de Centeno es el más goleado del certamen, con 19 tantos en contra y apenas ocho a favor, lo que le deja un -11 en el gol diferencia y evidencia lo mucho que se le complica el torneo en la recta final de la primera fase.

Para colmo, en el reinicio del Torneo Apertura 2025 tras la fecha FIFA, San Carlos recibirá al líder Saprissa en el estadio Carlos Ugalde Álvarez.

Mientras tanto, la escuadra de Minor Díaz mostró una cara muy distinta a la de su primer juego al frente de los josefinos y, de momento, logró sacar a su plantel del último lugar, demostrando una actitud renovada.