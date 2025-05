Polvorín en el Tribunal Disciplinario: caos tras fallo que anuló castigo a Jafet Soto

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol, encargado de aplicar las sanciones de los partidos de Unafut, vive momentos convulsos tras el fallo que anuló el castigo de tres partidos a Jafet Soto.

El tribunal está compuesto por Miguel Chacón Alvarado (presidente), Carlos Andrés Aguilar, Piero Gervasoni Brugiotti y los suplentes: Federico Morales Herrera y Alexander Zamora Ovares.

No obstante, La Nación sabe que el integrante Piero Gervasoni hizo conocer su molestia por lo vivido la semana pasada, cuando el Tribunal de Apelaciones de la Federación dejó sin efecto una sanción impuesta a Jafet Soto, presidente y técnico del Herediano.

Ante esto, Gervasoni valoró seriamente dar un paso al costado y renunciar a su lugar, situación que no está descartada. La Nación conoció que en el órgano hay una disconformidad general con el Tribunal de Apelaciones, pese a que respetan la decisión.

De hecho, la primera sesión de trabajo de este lunes no contó con la presencia de Gervasoni. Este diario sabe que también en esta junta se discutió la posible renuncia de otros integrantes, pero al final tomaron la decisión de terminar la actual temporada.

Se contactó al abogado Gervasoni, quien aseguró: “No puedo responder lo que usted me está preguntando”. Cuando se le consultó por una posible renuncia y las razones detrás.

Las llamadas y reuniones del órgano se dieron durante todo el día, de hecho al final de la tarde el propio tribunal no sabía con cuáles miembros contaría para determinar las sanciones del juego de ida de la final entre Alajuelense y Herediano.

Pero, la llamada de La Nación al abogado provocó discusiones y que replanteara su salida, según una fuente interna.

LEA MÁS: A Jafet Soto le cambian el castigo por supuestas ofensas a comisario

El Disciplinario había determinado, luego de una investigación, imponerle tres partidos de suspensión a Soto por vulnerar el artículo 38 del Reglamento Disciplinario.

“Es la primera vez en el torneo que insulta y ofende a un oficial del partido usando lenguaje ofensivo”, se leía en el comunicado que oficializó la sanción.

Sin embargo, el viernes anterior —precisamente antes del inicio de la Gran Final— el Tribunal de Apelaciones comunicó la anulación del proceso.

“Porque en las pruebas evacuadas en la audiencia (y que constan en el expediente) se acredita una discrepancia entre el técnico y el comisario, pero las supuestas ofensas no fueron reportadas al árbitro, como corresponde, ni durante ni después del partido”, señala la notificación.

Apelaciones se amparó en el artículo 102 del Reglamento de Competición.

“En caso de que no coincidan los informes de los comisarios con el del cuerpo arbitral y en defecto de disponer de algún medio o elemento que permita dar primacía a alguna de las versiones de que se dispone, la expuesta en el informe del árbitro será la que prevalezca en relación con los hechos acaecidos en el terreno de juego; y tratándose de los ocurridos fuera del mismo, privará el informe del comisario del partido”.

Los hechos se remontan a un partido entre San Carlos y Herediano, en el que Soto protagonizó una polémica con el comisario de Unafut, Erick Mora.

¡Hasta que salió la sanción! Jafet Soto con 3 partidos de castigo por insultar al comisario. Herediano se queda sin técnico para la Gran Final. Publicado por Tigo Sports Costa Rica en Lunes, 19 de mayo de 2025

El técnico intentaba acelerar los cambios buscando mayor profundidad ofensiva, con las variantes de Marcel Hernández por José de Jesús González y Joaquín Alonso Hernández por Randy Vega.

En la acción se observa a Erick Mora tomando fotografías de las boletas de cambio, lo que enfureció a Soto. El técnico le arrebató las boletas de las manos tanto a Hernández como al comisario Mora y levantó los brazos mientras discutía acaloradamente con el exárbitro.

Durante la conferencia de prensa, el periodista Gustavo López, de Tigo Sports, le consultó a Soto sobre su reacción. El técnico fue claro:

“El señor comisario se quedó con los cambios para tomarles fotos. Los cambios de los jugadores que yo quería meter, se los deja ahí. ¿Qué quiere, que esté feliz?”, aseguró.

LEA MÁS: Jafet Soto no podrá dirigir al Herediano en la final del Torneo Clasura 2025

Posteriormente agregó:

“Yo necesito que mis jugadores vayan allá (donde está el cuarto árbitro) para realizar los cambios. Él no tiene ninguna autoridad sobre mis jugadores. No los puede parar; no es esa su función. No tiene la autoridad para dejarlos a medio camino. Tiene mucha experiencia, pero se equivocó en eso”, indicó Soto.