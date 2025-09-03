Pilar de Nicaragua habla del tema polémico previo al juego contra Costa Rica

Juan Luis Pérez se lesionó con Herediano y no estará en el estreno eliminatorio de Nicaragua.

Juan Luis Pérez, zaguero del Herediano, es uno de los pilares de la selección de Nicaragua. Es titular indiscutible y uno de los capitanes del técnico Marco Antonio Figueroa; sin embargo, no podrá estar en el inicio de la eliminatoria contra Costa Rica, debido a que, por más que lo intentó, no se recuperó de una dolencia en su rodilla izquierda.

La Selección de Nicaragua enfrentará a Costa Rica el viernes a las 8 p. m. en el Estadio Nacional de ese país, en Managua.

Pérez, de hecho, estuvo convocado, pero también vio cómo lo sustituyeron, esto luego de una conversación en la que él mismo dio a conocer al cuerpo técnico nicaragüense la situación.

“La semana pasada tuve que comentar que la situación no era la mejor. Estaba haciendo unas pruebas y siento mucha molestia en la rodilla izquierda. Sí puedo trotar y demás, pero no puedo rematar con comodidad, y en un partido en el que se juega un Mundial hay que estar al 100 %”, dijo en entrevista con La Nación.

No obstante, Juan Luis fue más allá y analizó lo que podrían vivir los seleccionados ticos en una gramilla que él ve muy similar a la del Municipal de Pérez Zeledón o la del Carlos Alvarado de Santa Bárbara: un césped sintético que no está en las mejores condiciones y que ha generado preocupación en la Tricolor.

“El ambiente estará full. Será un juego muy caliente. Es un partido complicado para los dos, porque en casa Nicaragua es fuerte. Vea a los equipos de Costa Rica, cómo les ha costado. Tenemos buenos jugadores”, acotó.

Sobre el reducto, el defensor aceptó que se eligió este estadio porque, por un boleto a la Copa del Mundo, todo vale.

LEA MÁS: Un viejo conocido es la primera baja de Nicaragua para enfrentar a Costa Rica rumbo al Mundial

“Son armas de cada selección. Muchos compañeros están acostumbrados a esa cancha. Es complicado jugar ahí; como es sintética, pica diferente. Algunos compañeros no la pasarán bien”, dijo.

Juan Luis mencionó que en Nicaragua tienen un objetivo: no perder un solo punto en casa, pese a la ola de lesiones que han vivido. Además de Juan Luis Pérez, los nicaragüenses tampoco contarán con Cristian Reyes y Matías Belli.

“Obviamente, todos los lesionados eran titulares, de confianza, pero para eso es selección: van los mejores. Los compañeros que estarán en los puestos de nosotros deben cumplir”, finalizó.