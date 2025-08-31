Otro ‘costarricense’ queda fuera de la Selección de Nicaragua para su compromiso rumbo al Mundial

El defensor Juan Luis Pérez debutó con el seleccionado de Nicaragua en el 2023. Cortesía: Selección de Nicaragua

La Selección de Nicaragua perdió otra pieza clave para el arranque de la tercera fase de la eliminatoria mundialista de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026.

La Federación de Fútbol pinolera dio a conocer este domingo 31 de agosto la baja de dos jugadores más para los encuentros frente a Costa Rica, el viernes 5 de setiembre en condición de local en el Estadio Nacional, y contra Honduras, el martes 9 de setiembre en el Estadio Nacional Chelato Uclés, ambos a las 8 p. m.

En el comunicado se indicó que otro de los “refuerzos ticos” fue descartado por lesión, en este caso el defensor del Club Sport Herediano, Juan Luis Pérez.

Pérez se une al también zaguero del Municipal Liberia, Cristian Reyes, y al volante del Real Estelí, Mathías Belli, nacido en Madrid, España.

Juan Luis, quien durante la eliminatoria rumbo a Catar 2022 estuvo en los planes del seleccionador Luis Fernando Suárez, finalmente no debutó con la Tricolor y decidió representar a Nicaragua, país de sus padres.

El defensor inició como titular esta temporada en el Team, disputando la Recopa ante Alajuelense, el primer duelo de la Copa Centroamericana frente a Real España, así como los partidos contra Guadalupe FC y Puntarenas FC, antes de sufrir una lesión muscular que lo dejó fuera de convocatoria.

A la baja de Pérez se sumó el capitán liberiano, Cristian Reyes, quien tampoco logró recuperarse. El único jugador que milita en Costa Rica y que se mantiene en la convocatoria del seleccionador nicaragüense, el chileno Marco Antonio Fantasma Figueroa, es el volante de Sporting FC, Ariel Arauz.

De acuerdo con el boletín de prensa, Reyes, Pérez y Belli, tras ser evaluados por el cuerpo médico de la selección nicaragüense, no continuarán en la convocatoria debido a sus lesiones y regresarán a sus respectivos clubes para continuar con la recuperación.

Por otra parte, se informó que el defensor del Real Estelí, Ebert Martínez, y el volante del Managua FC, Marlon López, se incorporarán a la selección para los compromisos ante ticos y catrachos por la eliminatoria mundialista.