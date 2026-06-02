¡Para no creer! Carrito médico atropella a jugador en medio partido (video)

El instante en que el vehículo de asistencia médica impacta al mediocampista Edison Caicedo durante el juego de la Serie B ecuatoriana. Captura de pantalla de X: Zapping Sports/Bryan Díaz Sports.

Este 31 de mayo, el fútbol de Ecuador vivió un hecho insólito durante un compromiso de la Serie B (segunda división) en el que El Nacional cayó 0-1 ante la Liga de Portoviejo.

Al minut 70, cuando el vehículo de asistencia médica se retiraba del terreno de juego para trasladar a un futbolista lesionado, el conductor no se percató de la posición del mediocampista Edison Caicedo, de la Liga de Portoviejo, y terminó arrollándolo e impactando la cabeza del deportista.

Luego de este incidente, los miembros del cuerpo técnico del conjunto visitante le reclamaron de forma airada al chofer del vehículo; no obstante, a pesar del golpe recibido y tras recibir la atención correspondiente, el mediocampista pudo continuar en el terreno de juego hasta el final del compromiso.

🚑❌A Edison Caicedo jugador de Liga de Portoviejo lo atropelló el carrito de asistencia médica en pleno partido ante El Nacional.



Salió el blooper de la semana en la Serie B de Ecuador ⚽️🇪🇨



📽️Zapping Sports pic.twitter.com/giwTKq9uUp — Bryan Diaz Sports (@bryandiazec18) May 31, 2026

El histórico conjunto de El Nacional, que se posiciona como el tercer club con más títulos en el balompié ecuatoriano, atraviesa una severa crisis deportiva; actualmente marcha en el último lugar de la Serie B, sin registrar unidades tras disputar 12 compromisos. Llevan tres empates, pero iniciaron la campaña con -3 puntos por problemas administrativos.