Fútbol

¡Para no creer! Carrito médico atropella a jugador en medio partido (video)

Una insólita acción se presentó en Ecuador cuando el vehículo que transportaba a un lesionado terminó por embestir a otro jugador en plena cancha

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Por Steven Torres
El instante en que el vehículo de asistencia médica impacta al mediocampista Edison Caicedo durante el juego de la Serie B ecuatoriana.
El instante en que el vehículo de asistencia médica impacta al mediocampista Edison Caicedo durante el juego de la Serie B ecuatoriana. Captura de pantalla de X: Zapping Sports/Bryan Díaz Sports. (Captura de pantalla de X: Zapping Sports/Bryan Díaz Sports/Captura de pantalla de X: Zapping Sports/Bryan Díaz Sports)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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