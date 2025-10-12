Fútbol

Nicaragua se mete presión ante la Selección de Costa Rica y anuncia que viene a ganar

La Selección de Costa Rica recibe a Nicaragua en un duelo que puede marcar el adiós eliminatorio para los pinoleros

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Byron Bonilla es uno de los jugadores de la Selección de Nicaragua que le harán frente al partido del lunes 13 de octubre contra la Selección de Costa Rica.
Byron Bonilla es una de las figuras de la selección de Nicaragua. (Facebook Selección de Nicaragua/Selección de Nicaragua)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección de Costa RicaSelección de Nicaragua
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.