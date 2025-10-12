Nicaragua se mete presión ante la Selección de Costa Rica y anuncia que viene a ganar

Byron Bonilla es una de las figuras de la selección de Nicaragua.

La Selección de Nicaragua llegó al país para disputar el juego contra la Selección de Costa Rica este lunes a las 8 p. m. Los nicaragüenses no huyeron a su obligación de sacar tres puntos en territorio tico, sobre todo después de la derrota 3 a 0 contra Haití a finales de la semana pasada.

Los vecinos del norte aseguraron que vienen por la victoria al Estadio Nacional, además de que para ellos la presión que tiene Costa Rica es muy similar a la que ellos manejan.

“Esperamos conseguir la victoria, sabemos que va a ser difícil, pero no imposible. No tuvimos el resultado positivo en casa, por lo que debemos buscar afuera recuperar. Ahora vamos a enfrentar cada juego como lo que es: la última batalla”, dijo Byron Bonilla a los medios en el aeropuerto Juan Santamaría.

En el grupo, Costa Rica tiene tres puntos, mientras que Nicaragua solo uno, por lo que una derrota pondría prácticamente fuera de la Copa del Mundo a los nicaragüenses.

Se espera que al partido de este lunes llegue mucha afición pinolera, esto por la fuerte cantidad de ciudadanos de ese país que viven en Costa Rica

“No sé si eso sea presión, Al final somos once contra once y esperamos que la afición esté de nuestro lado”, describió.

Otro seleccionado que brindó declaraciones fue Junior Arteaga.

“Matemáticamente no estamos fuera. Sabemos que tenemos que dar un partido muy bueno, es un duelo complicado, pero vamos a sacar lo mejor de nosotros. porque quedamos a deber contra Haití. Nos faltan tres finales y hay que darlo todo”, añadió.

En el primer partido de la tercera ronda de la eliminatoria de Concacaf, Costa Rica y Nicaragua empataron 1 a 1. El grupo de la Nacional lo comanda Haití con cinco puntos, luego Honduras con la misma cantidad, Costa Rica con tres y el último puesto es de Nicaragua con una unidad.

Según reportan medios de Nicaragua, el entrenador de ese país, Marco Antonio Figueroa, no dará conferencia de prensa previo al partido eliminatorio.