Ni en México perdonan al árbitro que pitó dudoso penal contra la Selección de Costa Rica

Marco Ortiz es un viejo conocido del fútbol tico, en ediciones de Liga de Campeones de Concacaf le pitó a equipos nacionales como Herediano.

La actuación del árbitro central mexicano Marco Ortiz en el juego entre las Selecciones de Costa Rica y Nicaragua, por la última fase de cara a la Copa del Mundo 2026, generó muchos comentarios en Costa Rica, pero ahora también en el país del propio réferi.

Fernando Guerrero, uno de los principales críticos del arbitraje azteca y además quien trabaja en la cadena TUDN, se le fue con todo al central, esto por medio de la red social X, donde en un comentario lo criticó fuertemente.

La jugada en la que Guerrero considera que Ortiz falló fue el penal contra Costa Rica, en el que él explica que sí hay una falta pero no en el área tica.

“No era penal a favor de Nicaragua. Sí existe un contacto del defensor de Costa Rica, pero es fuera del área”, manifestó el analista.

El experto cerró dando una opinión corta pero contundente:

“No encuentra su nivel Marco Ortiz”.

Ésto #noerapenal a favor de @Fenifutnica si existe un contacto del defensor de @fedefutbolcrc es fuera del área.

No encuentra su nivel Marco el gato Ortiz 🇲🇽 @Concacaf #arbitro y #var desafinados 😵‍💫🥴❌️ pic.twitter.com/6jTqaTfcGq — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) September 6, 2025

En Costa Rica, el excentral Greivin Porras también calificó la actuación del mexicano como muy mala, sobre todo en el segundo tiempo cuando el partido comenzó a complicársele.

De hecho, previo al penal Manfred Ugalde sufrió una falta que no fue sancionada en media cancha y a partir de esa jugada fue que nació la posibilidad que posteriormente Byron Bonilla transformó desde el manchón blanco.