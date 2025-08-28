Municipal de Guatemala tiene un ‘espía’ que siente un gran cariño por Costa Rica

El defensor trinitario Aubrey David (centro) se entrenó este jueves, con el resto de sus compañeros del Municipal de Guatemala, en el Estadio Nacional Fotografía: Juan Diego Villarreal

Con un español cada vez más fluido y con la sensación de haber vuelto a casa, el defensor de Trinidad y Tobago y del Municipal de Guatemala, Aubrey David, no oculta su alegría por regresar a Costa Rica.

El zaguero del conjunto chapín, que junto a sus compañeros buscará la clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana ante el Club Sport Herediano, este jueves 28 de agosto en el Estadio Nacional a partir de las 8 p. m., no descarta volver a jugar en el país, donde ya vistió la camiseta de tres de los equipos considerados grandes.

Aubrey llegó primero al Deportivo Saprissa, luego pasó a Alajuelense y más tarde al Cartaginés. De los equipos más tradicionales, únicamente no defendió los colores rojiamarillos del Herediano, su rival de este jueves.

“No jugué con el Herediano, pero es un gran equipo, con grandes jugadores y que en los últimos años lo ha hecho muy bien. También enfrenté a (Hernán Medford) cuando estuvo en Sporting y es un entrenador muy capaz. Pero el Municipal viene a sacar un buen resultado y a buscar la clasificación”, afirmó David.

A sus 34 años, el espigado zaguero ha logrado consolidar su carrera futbolística en Centroamérica con un estilo fuerte y aguerrido, que le permitió jugar con éxito en los equipos más tradicionales de Costa Rica y Guatemala.

“Cuando pienso en mi carrera en Centroamérica, le doy muchas gracias a Dios por darme esta oportunidad y también a los equipos que me abrieron las puertas, especialmente en Costa Rica. Aquí en Municipal estoy dando lo máximo y estamos listos para luchar por la clasificación”, añadió.

El defensor, de 1,91 metros, reconoce que conoce muy bien el medio y el fútbol que se practica en Costa Rica, por lo que sabe que no será un partido sencillo. Así se lo ha hecho saber también al entrenador Mario Acevedo.

En cuanto a su futuro, el trinitario aseguró estar feliz junto a su familia en Guatemala, aunque no descarta retornar a Costa Rica.

“Mi contrato con Municipal termina en julio del 2026 y no me disgustaría volver a Costa Rica. Aquí me trataron muy bien y aprendí mucho. Uno es profesional y habrá que ver qué nos depara el destino”, concluyó David.