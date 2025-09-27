Mundialista mexicano anotó triplete y fue la figura de su equipo en el Torneo de Copa

El delantero Daniel López tiene 25 años y debutó en la Liga MX jugando con Xolos de Tijuana en 2017. Cortesía: Sporting FC

Llegó en silencio al fútbol costarricense y fue uno de los últimos fichajes de su equipo en el afán por abandonar el sótano del Torneo Apertura 2025, tras un complicado arranque en el certamen.

Sin embargo, en su última presentación, el delantero mexicano Daniel López Valdez, mundialista con la Selección de México en la Copa del Mundo Sub-20 de Polonia, demostró su olfato goleador al marcar tres tantos en la victoria 4-1 del Sporting FC sobre Guadalupe FC, en el juego de ida de la segunda fase del Torneo de Copa.

Daniel López jugó un partido en aquella cita mundialista, al ingresar de cambio frente a Japón en el segundo compromiso de la fase de grupos, donde los aztecas terminaron últimos con cero puntos y tres derrotas.

El ariete de 25 años, originario de Sinaloa, llegó al cuadro capitalino procedente de los Gallos Blancos de Querétaro por dos torneos cortos y ya suma cuatro goles: tres frente a los guadalupanos y uno en el empate 1-1 ante Puntarenas FC.

López, frente a Guadalupe FC, anotó de penal, luego definió ante la salida del guardameta tras una gran corrida y finalmente cerró su triplete con un potente remate cruzado, tras un centro desde la derecha.

Daniel López no falla desde el punto de penal pic.twitter.com/ZBQuBFIvjH — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) September 24, 2025

Sin duda, el mundialista azteca, quien debutó en la Liga MX en 2017 con los Xolos de Tijuana frente al Cruz Azul, fue la figura del encuentro y de la fecha copera, con lo cual los vecinos de Pavas quedaron con un pie y medio en la siguiente fase.

El hondureño Alejandro Reyes anotó el cuarto tanto para los dirigidos por Minor Díaz, mientras que por los guadalupanos descontó Jeaustine Monge.

🇲🇽 ¡Doblete de López! El mexicano le regresa la ventaja a Sporting FC pic.twitter.com/40o5ZAc99Y — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) September 24, 2025

Puntarenas triunfa con afición en la gradería

En los otros compromisos de los octavos de final del Torneo de Copa 2025, Carmelita igualó 1-1 con Cariari Pococí en el estadio Rafael Bolaños de Alajuela.

Los visitantes se adelantaron con gol de José Ureña, mientras que los carmelos empataron por medio de Fernando Rodríguez.

Por su parte, en un resultado sorpresivo, el Municipal Liberia, que utilizó una alineación alternativa, igualó 0-0 con Jicaral Sercoba en el estadio Edgardo Baltodano de Liberia.

🔥 ¡Hat-trick! Daniel López coloca el tercero para Sporting pic.twitter.com/ocC1xA9yia — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) September 25, 2025

Además, Puntarenas FC, en el estadio Miguel Lito Pérez y con aficionados en sus graderías tras obtener el aval del Ministerio de Salud, venció 1-0 a Pérez Zeledón con anotación de cabeza del defensor mexicano Hiram Muñoz.

Los juegos de vuelta se disputarán la próxima semana. Cariari Pococí recibirá a Carmelita el miércoles 1.º de octubre a la 1:30 p. m. en el estadio Comunal de Cariari. Ese mismo día, a las 5 p. m., Guadalupe FC enfrentará a Sporting FC en el estadio Colleya Fonseca, y Pérez Zeledón recibirá a Puntarenas FC a las 8 p. m. en el estadio Municipal de Pérez Zeledón.

Mientras tanto, el jueves 2 de octubre, Jicaral se medirá al Municipal Liberia a la 1:30 p. m., en el estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña.

Ante las modificaciones de la Unafut en el calendario del Torneo Apertura 2025, para darle espacio a la Selección Nacional en su preparación de cara a los juegos de la eliminatoria de la Concacaf ante Honduras y Nicaragua, los cuartos de final se jugarán en enero de 2026 y no a mediados de noviembre. En esta fase se integrarán Alajuelense (campeón defensor), Saprissa, Herediano y Cartaginés.

Por otra parte, las semifinales se disputarán en marzo de 2026 y la gran final en abril, en el estadio Edgardo Baltodano Briceño, como estaba previsto.