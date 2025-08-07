Fútbol

Delantero que salió por la puerta de atrás del Saprissa se luce en el Torneo de Copa con Pérez Zeledón

El artillero participó en la goleada del Pérez Zeledón, en el arranque de la primera fase del Torneo de Copa

Por Juan Diego Villarreal
Fabricio Alemán Torneo de Copa Pérez Zeledón 6 de agosto del 2025 Cortesía: Pérez Zeledón
Fabricio Alemán levanta la mano y celebra su primer gol con el Pérez Zeledón, que goleó 0-3 a Quepos Cambute, por el Torneo de Copa. Cortesía: Pérez Zeledón (La Nación/Cortesía: Pérez Zeledón)







Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

