Delantero que salió por la puerta de atrás del Saprissa se luce en el Torneo de Copa con Pérez Zeledón

Fabricio Alemán levanta la mano y celebra su primer gol con el Pérez Zeledón, que goleó 0-3 a Quepos Cambute, por el Torneo de Copa. Cortesía: Pérez Zeledón

Salió por la puerta de atrás del Deportivo Saprissa, donde la afición cuestionó su rendimiento, y en su primer partido como titular con el Municipal de Pérez Zeledón, vistiendo la camiseta número 9, abrió el camino del triunfo en el Torneo de Copa.

Los Guerreros del Sur derrotaron 0-3 a Quepos Cambute con una buena actuación del exmorado Fabricio Alemán, quien anotó el 0-1 al minuto 22, en el partido disputado en el estadio de Finca Damas, este miércoles 6 de agosto, en el arranque de la primera fase del Torneo de Copa.

¡Gol de Fabricio Alemán! Let him cook pic.twitter.com/nM1laLhqLW — TD Más (@tdmascrc) August 6, 2025

Alemán se mostró participativo y marcó un gol al recoger un rebote desde fuera del área para vencer al portero Alexander Mora.

En la segunda parte, Allan Fallas aumentó la ventaja al minuto 72 y Rodrigo Garita sentenció el marcador al 87.

Por su parte, con un equipo muy joven, el Municipal Liberia también ganó 1-2 como visitante ante la Asociación Deportiva Cóbano, en un partido que se llevó a cabo en el estadio de la Asociación Deportiva Jicaraleña, también a las 3 p. m.

Los peninsulares, dirigidos por el argentino Marcelo Donato Bruno, exdelantero de Carmelita, se pusieron arriba en el marcador con anotación de Óscar Cárdenas al minuto 32.

No obstante, antes del descanso, Gabriel Leiva empató el juego 1-1 para los liberianos al minuto 45, y con un golazo de tiro libre, Alí Villarreal marcó el 1-2 definitivo al minuto 62.

Finalmente, el Puntarenas FC venció 2-3 a Escorpiones de la Liga de Ascenso, con una destacada actuación del guatemalteco Nelson Andrade.

Los belemitas se adelantaron con un tanto de Randy Taylor al minuto 5, pero Andrade empató al 13. Posteriormente, Cris Villalobos le dio la vuelta al marcador al 33, y el chapín Andrade volvió a anotar al minuto 71. Los locales descontaron con un gol de Abner Hidalgo al 77.

El martes por la noche, Sporting FC venció 3-0 al Uruguay de Coronado, con anotaciones de Fabián Coronado al minuto 42, Dylan Ramírez al minuto 71 y Ariel Soto al minuto 76.

Los partidos de vuelta están programados entre el 20 y el 27 de agosto.

También faltan de iniciar las series Inter San Carlos-Carmelita, Aserrí-Guadalupe, San Carlos-Cariari y Rosario-Jicaral, la próxima semana.