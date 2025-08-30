Torneo de Copa: un equipo de Primera División fue eliminado y otro sufrió en los penales

El volante de San Carlos, Wílmer Azofeifa, intenta despojar del balón a Jared Guido de Cariari. Los limonenses eliminaron a los Toros del Norte al derrotarlos 2-1. Cortesía San Carlos

La primera fase del Torneo de Copa 2025 finalizó con la sorpresa de la eliminación de un equipo de la Primera División y otro que tuvo que remontar un marcador adverso en el juego de ida, logrando su clasificación por la vía de los penales.

A la segunda fase del certamen nacional avanzaron Sporting FC, que eliminó a Uruguay de Coronado con un global de 3-0; Puntarenas FC, que se impuso 4-3 a Escorpiones; Pérez Zeledón, que venció 5-2 a Quepos Cambute; y el Municipal Liberia, que superó 8-4 a Cóbano.

A ellos se suman Carmelita, que derrotó 3-1 a Inter San Carlos; Guadalupe FC, que dejó en el camino a Aserrí tras empatar 5-5 en el global y definir la serie en penales; Jicaral Sercoba, que venció 3-1 a Rosario; y Cariari Pococí, que dio la campanada al superar 2-1 a San Carlos.

LEA MÁS: Torneo de Copa vuelve con sorpresas: estos son los participantes y la inédita sede de la final

Sin duda, el batacazo de esta primera ronda lo dio Cariari Pococí, equipo de la Liga de Ascenso, que venció al conjunto dirigido por Geiner Segura y lo eliminó.

El equipo de Jimmy Núñez se impuso en casa 2-0 y logró darle vuelta a la serie, luego de que los Toros del Norte habían ganado el primer juego 1-0. Los tantos limonenses fueron obra de Ferney Mosquera y Wagner Arias, dejando tendido al cuadro sancarleño en el estadio Comunal de Cariari.

El recién ascendido Guadalupe FC también sufrió para eliminar a Aserrí. El conjunto de segunda división ganó 4-2 en el partido de vuelta, mientras que los guadalupanos habían triunfado 3-1 en la ida. La clasificación se definió en los penales, donde los locales se impusieron 4-2.

Otro de los favoritos, Inter San Carlos, ahora dirigido por Douglas Sequeira tras la salida de Alexander Vargas, quedó eliminado ante Carmelita. En el primer partido igualaron 0-0 en el estadio Carlos Ugalde, pero en el Rafael Bolaños los carmelos ganaron 2-0.

Con la primera ronda concluida, la segunda fase tendrá los siguientes enfrentamientos: Carmelita vs. Cariari Pococí, Municipal Liberia vs. Jicaral Sercoba, Pérez Zeledón vs. Puntarenas FC y Sporting FC vs. Guadalupe FC.

Los partidos de ida se jugarán el 24 de setiembre y los de vuelta el 30 de setiembre. Los horarios aún deben ser definidos por la Unafut y el Comité de Competición.

A los cuartos de final se incorporarán los cuatro equipos clasificados a la Concacaf: Alajuelense, Herediano, Saprissa y Cartaginés, que se medirán a los vencedores de la segunda fase entre el 15 de octubre y el 19 de noviembre, para definir a los semifinalistas.

Las semifinales del Torneo de Copa se disputarán los días 21 y 28 de enero de 2026.

Por su parte, la gran final se jugará a partido único el domingo 29 de marzo de 2026, en el estadio Edgardo Baltodano de Liberia.