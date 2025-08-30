Fútbol

Torneo de Copa: un equipo de Primera División fue eliminado y otro sufrió en los penales

Segunda ronda del Torneo de Copa inicia 24 de setiembre ¿Cuándo se incorporarán Saprissa, Alajuelense, Herediano y Cartaginés?

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Cariari Pococí vs. San Carlos Torneo de Copa 2025 Wílmer Azofeifa (SC) Jared Guido Cariari eliminó a San Carlos 30 de agosto del 2025 Cortesía San Carlos
El volante de San Carlos, Wílmer Azofeifa, intenta despojar del balón a Jared Guido de Cariari. Los limonenses eliminaron a los Toros del Norte al derrotarlos 2-1. Cortesía San Carlos (La Nación/Cortesía San Carlos)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Torneo de Copa 2025Segunda rondaSan Carlos eliminado
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.