Miguel Herrera sobre su momento en la Selección de Costa Rica: ‘Es fuerte, difícil, quiero jugar y ver para qué alcanzó’

Miguel “Piojo” Herrera se sentó frentó a los medios de Costa Rica y Honduras y atendió por 30 minutos las consultas de cara al vital juego entre la Selección Nacional y la H, el cual podría ser el último del DT o el renacer, ya que también podría darle la clasificación a la Copa del Mundo 2026 contra todos los pronósticos.

Herrera defendió a sus jugadores y también fue enfático en que el grupo sufrió un duro golpe con la pérdida de Alonso Martínez, quien sufrió una dolencia de rodilla que lo sacará nueve meses de los terrenos de juego, esto en el cotejo contra Haití.

—¿Cómo ha tomado lo vivido con todas las lesiones: Alonso Martínez y Carlos Mora?

—Sí tuvimos un golpe fuerte, sobre todo lo de Alonso, que todavía no se confirma (gravedad exacta). Se le hizo un estudio, ahora está en su club y vamos a esperar lo que suceda. Él es un gran muchacho, un gran compañero y, pues bueno, tocó pasar por esto.

“Lo de Carlos tratamos de guardarlo; entró contra Haití y lo perdemos para este partido. Tiene un desgarre muy pequeño. Hay otros que tienen golpes, tenemos varios con duda, pero todos quieren estar en el juego. Vamos a esperar. Todos están metidos de lleno”.

—¿Usted se irá de la Selección de Costa Rica luego del juego contra Honduras?

—Hay que jugar el partido, después veremos lo que continúa. Ahora concentrado en el juego al 100%.

—¿Cómo describiría su actualidad como seleccionador de Costa Rica?

—Es un momento fuerte, difícil, pero es parte del juego, esto se puede dar, pero ahora solo queda trabajar. Quiero jugar el partido de mañana y ver para qué alcanzó.

—Usted no ha podido consolidar un once… Ha cambiado constantemente de laterales, por ejemplo…

—Es parte del juego. El primer lateral que tuvimos fue Haxzell, probamos con otro. Lo intentamos con Carlos Mora, luego otra alternativa. En la Selección se tiene una nómina de 40 jugadores, entonces uno quiere la posibilidad de usar. Si necesito a alguien lo llamaré; yo siempre busco a los mejores jugadores. Tampoco probamos a unos diferentes, esta Selección la conozco hace 10 meses… Los 24 que están acá tienen claro lo que les pido.

—¿Cómo evalúa su proceso acá?

—Cuando se dé el resultado veremos qué evaluaciones hacemos de lo que pasó.

—La prensa mexicana ha defendido su labor. ¿Cómo toma esto?

—No tengo idea. No leo a los de acá ni a nadie. Hace muchos años dije que la prensa es una parte muy importante, tanto los de acá como los de allá. Los medios son muy importantes, trato de respetarlos, como ustedes han hecho los cuestionamientos. No estoy leyendo, no estoy pendiente. Estoy pendiente de ellos (los jugadores).

—¿Sigue pensando en los ticos como buenos jugadores?

—A mí me ha sorprendido el nivel del futbolista tico, es muy bueno, es muy bueno. He recomendado muchachos; son buenos jugadores, son pensantes, son tipos que saben jugar, no les molesta ir a jugar a donde sea. Me deja muy tranquilo saber que puedo dirigir grandes muchachos y grandes jugadores.

—¿Usted ha podido consolidar su idea táctica?

—Siempre hemos jugado 5-3-2; nosotros no hemos variado y el parado ha sido el mismo. Solo hicimos una variante contra Haití. ¿Con una variante no ha sido consistente el sistema...? Tengo una variante…

—¿Cómo trabajó desde el jueves a hoy para que Costa Rica muestre otra cara en solo tres días?

—Es que no son tres días; es el trabajo de hace tiempo. Nosotros no trabajamos para dos partidos, trabajamos para superar a todos los rivales. Analizamos en este caso al rival, pero el partido está trabajado, preparado, y ahora nos toca hacer lo nuestro.

—¿Cómo visualiza a Honduras?

—Yo espero plantear bien; hemos analizado y vamos a contrarrestar. Ya luego el planteamiento del señor Rueda hay que intentar superarlo.