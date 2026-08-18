Fútbol

Marcel Hernández sorprendió a todos en El Salvador: ni Luis Marín esperaba su llegada

Marcel Hernández llega al Inter Santa Tecla de El Salvador y su entrenador, Luis Marín, habló con ‘La Nación’ sobre la contratación

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Por Esteban Valverde
Marcel Hernández fue presentado como jugador del Inter Santa Tecla de El Salvador.
Marcel Hernández fue presentado como jugador del Inter Santa Tecla de El Salvador. (Tomado de X Inter Tecla/Tomado de X Inter Tecla)







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Marcel HernándezLuis MarínInter Santa Tecla
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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