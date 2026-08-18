Marcel Hernández sorprendió a todos en El Salvador: ni Luis Marín esperaba su llegada

La llegada de Marcel Hernández al Inter Santa Tecla de El Salvador sorprendió a todos. De hecho, el actual entrenador del club, el costarricense Luis Marín, declaró a La Nación que ni él esperaba este fichaje, sobre todo por lo difícil que era que Marcel dejara el balompié de Costa Rica.

Marín confesó que la idea de llevar a Marcel fue de la dirigencia del club y que desde hace seis meses había un interés real por el cubano, aunque las gestiones que se hicieron al inicio no tuvieron una respuesta positiva debido al vínculo del jugador con Herediano.

“La verdad es que desde hace seis meses se tuvo interés en Marcel Hernández, pero lógicamente la respuesta fue compleja porque tenía contrato en Herediano y ya se cerró la posibilidad. Ahora, yo sé que la administración y Marcel tienen una gran amistad, pero teníamos claro que la posibilidad era difícil”, declaró.

“La verdad, no estábamos pensando en Marcel como refuerzo, porque era complicado”, agregó.

No obstante, cuando se anunció la finalización de la relación entre Marcel y Herediano, el club salvadoreño aceleró las gestiones por el cubano y el 17 de agosto lo anunció como nuevo fichaje.

“Fue una sorpresa para todos lo que sucedió, porque nadie esperaba esto, pero ya se dio la posibilidad y el interés volvió a surgir”, pronunció Marín.

El entrenador declaró que todavía no ha tenido la oportunidad de conversar con el artillero, pero lo hará apenas el futbolista llegue a El Salvador, a finales de semana, ya que debe comentarle el manejo del camerino y la expectativa que hay sobre el rompe redes.

“Para nadie es un secreto que puede aportar goles. Él, donde ha estado, ha demostrado que sabe hacer goles. Lógicamente, eso es lo que queremos; más allá de su personalidad, de su día a día, lo que se espera de él es lo que ha hecho en Costa Rica”, puntualizó.

Marín ya había trabajado con Marcel en el pasado, cuando el DT fue el timonel de Alajuelense. En aquella ocasión se dio un proceso disciplinario entre el exentrenador manudo y el futbolista, pero Marín fue enfático en que eso es capítulo cerrado.

“Yo pienso que eso pasó hace seis años, ya quedó, no tiene sentido. Eso fue una experiencia de la que todos aprendimos. Es un Marcel seis años después y un Marín diferente. Eso no vale la pena hablarlo. Ya quedó saldado”, finalizó.

Por otra parte, Marín detalló que el arranque de temporada, con tres empates y dos victorias, es bueno para el Inter, que ya está en la parte alta de la clasificación, peleando por los primeros puestos.

“Los primeros tres partidos nos costó la parte de más contundencia arriba. Quedamos dos juegos 0-0, pero pasó mucho por la falta de contundencia. Ahora, pues, los últimos dos partidos ganamos bien. El equipo lo veo bien, el grupo bien, todavía nos falta camino. Entonces, en términos generales, nos veo bien. La venida de Marcel nos hará más fuertes, competitivos”, concluyó.