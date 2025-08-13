Fútbol

Marcel Hernández le abrió una puerta inesperada a portero que denunció tentativa de amaño

El delantero del Herediano, Marcel Hernández, le tendió la mano a Bryan Cordero, colega que estaba sin equipo desde febrero

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Bryan Cordero, arquero de Turrialba que denunció el amaño del club en febrero pasado, tiene todo listo para volver a los terrenos de juego.
Bryan Cordero, arquero de Turrialba que denunció el amaño del club en febrero pasado, tiene todo listo para volver a los terrenos de juego. (Cortes/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Bryan CorderoTurrialbaMarcel Hernández
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.