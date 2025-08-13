Marcel Hernández le abrió una puerta inesperada a portero que denunció tentativa de amaño

Bryan Cordero, arquero de Turrialba que denunció el amaño del club en febrero pasado, tiene todo listo para volver a los terrenos de juego.

Bryan Cordero denunció en febrero pasado una tentativa de amaño que se dio en el Municipal Turrialba, equipo de la Liga de Ascenso. Esta situación derivó en sanciones para tres dirigentes del club: el presidente de la institución, Rolando Pereira, el empresario mexicano José de la Torre, y quien sería el nuevo director técnico, Enrique Valencia.

Aunque Cordero alzó la voz para mantener limpio su nombre y defender la honestidad del deporte, su valentía trajo consigo consecuencias no deseadas: ha enfrentado serias dificultades para volver a colocarse en un equipo.

Justo cuando la situación parecía estancarse, apareció una mano amiga que le devolvió la ilusión de seguir activo: Marcel Hernández, delantero de Herediano, quien lo invitó a formar parte del plantel de Lankaster, equipo que compite en LINAFA.

“Como le había dicho, tanto en Segunda como en Primera División no se me abrió ninguna puerta. Por eso opté por comunicarme con Marcel, quien fue compañero mío en Cartaginés, y me dijo que le interesaba tenerme en la planilla”, afirmó Cordero a La Nación.

Con esta oportunidad, el arquero regresa al balompié en un club en el que ya había trabajado anteriormente, aunque en una función diferente, como entrenador de liga menor.

“Llegamos a un acuerdo y desde el viernes soy jugador de Lankaster. Espero empezar a jugar este fin de semana”, añadió.

Cordero explicó que está plenamente enfocado en esta nueva etapa y que el llamado de Marcel lo motivó a dejar atrás lo sucedido en Turrialba.

“Estoy enfocado, ya dejé todo lo malo atrás y ahora me estoy preparando bien para aprovechar la chance que Marcel me está dando. Es una nueva oportunidad, un renacer en mi carrera, porque tenía seis meses de no jugar”, confesó.

El arquero también compartió que reflexionó junto a Marcel sobre lo vivido en Turrialba, y que su ahora compañero mostró indignación por lo ocurrido.

“Yo le conté a él, y se molestó un poco por la situación. Me decía que no era posible que me hicieran lo que me hicieron. El fútbol no me cerró las puertas, pero sí algunas personas… Él no entendía cómo no me dejaban entrar en otros equipos, pero le agradezco la mano que me está dando", concluyó.

Cabe recordar que Bryan Cordero logró obtener su finiquito con el club turrialbeño gracias a la intervención de ASOJUPRO, ya que fue apartado de los entrenamientos sin justificación alguna.