Marcel Hernández buscó a Santiago Van der Putten con fuerte preocupación

Santiago Van der Putten, defensor de Alajuelense, manifestó en una entrevista con el periodista Yashin Quesada que ya habló con Marcel Hernández, delantero de Herediano con quien protagonizó una jugada -aunque sin mala intención del cubano- que terminó en una ruptura total del ligamento interno de una de sus rodillas y todo el resto del año fuera de las canchas.

La acción se hizo viral cuando TDMás dio a conocer un video en el que se observa la jugada en primer plano, así como la reacción de Van der Putten, Hernández y el reclamo de los compañeros del zaguero al cubano por la acción, en un momento en que no había claridad sobre lo ocurrido.

“A mis compañeros solo me queda agradecerles. Nadie se dio cuenta de lo que pasó; apoyé mal el pie, la rodilla falsea, pero nadie tenía por qué saber qué pasó”, dijo el manudo.

Santiago confesó que ya habló con Marcel; de hecho, dio a conocer que el cubano le pidió autorización para ir a verlo a su casa, donde realiza el descanso de su recuperación.

“Marcel, al otro día, me llamó. Yo había compartido con él cuando estuvo en la Liga, entonces siempre hemos tenido buena relación. Al final, quedó todo tranquilo, todo bien con él”, contó.

“En la cancha todos queremos ganar. Él se ofreció a venir a mi casa; va a venir a visitarme, quiere compartir un rato conmigo. Estaba muy apenado, al punto que me preguntó si mi familia no estaba enojada con él”, agregó.

Van der Putten recordó que vio a Marcel incluso asustado cuando se dio la jugada.

“Él estaba asustado por la situación; tampoco le puedo recriminar nada. Él me llamó y hablamos, entonces todo bien”, finalizó.

Santiago Van der Putten estará fuera, en principio, ocho meses de los terrenos de juego.