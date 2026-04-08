Pablo Gabas lo tiene claro: esto le espera a Alajuelense en la recta final del torneo

Si alguien conoce bien a Liga Deportiva Alajuelense, a Óscar Ramírez y tiene una noción clara de lo que puede hacer el equipo en una situación como la que atraviesa actualmente en el Torneo de Clausura 2026, es el exfutbolista Pablo Gabas.

En el estreno del pódcast llamado “Rojinegro Querido”, el icono de la Liga dijo sin ningún filtro que después de salir campeón en diciembre pasado, al León le costó aclimatarse en este torneo.

“Estamos ante una enfermería, hemos ido teniendo muchas lesiones, producto de partidos tan seguidos y han hecho que tengamos que ir improvisando a veces en puestos de jugadores y a los jóvenes que les toca entrar”, manifestó Pablo Gabas en ese espacio que se transmite en el Youtube del club y que es conducido por los periodistas del club, Leonardo Medina y Daniel Sanabria.

Allí ratificaron que Jeison Lucumí ya está disponible, al igual que Kenneth Vargas. Además, informaron que a pesar de que había preocupación con Creichel Pérez y Joel Campbell después del empate 1-1 contra Guadalupe, ambos futbolistas están bien y disponibles para el sábado ante Sporting.

En cuanto a Celso Borges, Leonardo Medina indicó que se trata de una pequeña molestia muscular, pero nada que lo vaya a sacar tiempo extendido de competencia. También dijo que en la Liga pretenden que el capitán manudo esté disponible para el clásico nacional del 19 de abril en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Al conocer eso, Pablo Gabas apuntó que el hecho de poder recuperar jugadores permite crear competencia dentro del equipo.

“Dependemos de nosotros mismos, a pesar de que estamos en el quinto puesto, lo que hay que hacer es ganar los próximos partidos y estaremos pensando en lo que se pueda venir que son las semifinales”, apuntó el exfutbolista argentino que también está naturalizado como ciudadano costarricense.

Pablo Gabas confía en Óscar Ramírez para lo que sigue. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Añadió que con respecto al defensor central Alexis Gamboa, será el cuerpo médico el que dicte en qué momento volverá.

Sobre Jeison Lucumí, Pablo Gabas exteriorizó que la Liga resintió su ausencia en estas semanas, porque considera que es un jugador que va muy bien a la ofensiva y que tiene mucho manejo de pelota.

“A veces cuando el partido está muy cerrado, te puede salir con cosas que te sorprenden. Yo creo que en este momento el equipo lo adolece y lo necesita y que el hecho de que esté le va a generar a Óscar (Ramírez) una opción, no sé si arrancando de titular, pero por lo menos para los últimos minutos eso te da una tranquilidad de que podés contar con más jugadores en ofensiva”, detalló.

Al referirse a lo que viene para Alajuelense, con la visita a Sporting, el clásico en casa, recibir a Puntarenas y cerrar la fase regular de visita ante Liberia, Pablo Gabas tiene un criterio particular.

Dijo que no se puede “vender espejitos de colores”, pero que también hay que tener presente lo que hizo esta misma Liga en el semestre anterior en partidos trascendentales.

“Contra Xelajú, Motagua, Olimpia de visita y sacar el resultado, en condiciones adversas. Yo creo que si en un momento Óscar puede contemplar al equipo en su totalidad, le va a facilitar el hecho de ir a buscar el partido.

”Las cuentas al final, el análisis al final, pero el equipo debe entender que va a jugar cuatro finales y que para meterse a semifinales necesita ganarlas, no hay otra”, comentó el excapitán de la Liga.

Él se muestra optimista, cree que Alajuelense hasta puede llegar a la última fecha con el boleto asegurado; pero que si no fue así y que quede todo para resolverse en esa jornada 18, no importa.

“Tenemos las condiciones, tenemos los jugadores, sabemos lo que es jugar este tipo de partidos. El equipo y la afición como tal no deberían tener duda generalizada por lo que vimos hasta ahora. Hay que cambiar el chip y saber que a partir del sábado jugamos finales que tenemos que ganar”, afirmó Pablo Gabas.

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