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Pablo Gabas lo tiene claro: esto le espera a Alajuelense en la recta final del torneo

Pablo Gabas analizó el presente de Liga Deportiva Alajuelense y lo que viene en el tramo más importante del Torneo de Clausura 2026

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Por Fanny Tayver Marín
Pablo Gabas junto a Leonardo Medina y Daniel Sanabria le darán vida cada quince días al pódcast llamado "Rojinegro Querido".
Pablo Gabas junto a Leonardo Medina y Daniel Sanabria le darán vida cada quince días al pódcast llamado "Rojinegro Querido". (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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