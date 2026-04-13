Marcel Hernández aparece en primera publicidad de Fox para Costa Rica: ¿Un guiño al Herediano?

Marcel Hernández (segundo de der. a izq) es una de las caras que usó Fox para anunciar su llegada a Centroamérica.

Recién comenzaba el día en Costa Rica cuando Fox Corporation anunció, por medio de diferentes plataformas, su llegada a Centroamérica al adquirir los canales Tigo Sports. El comunicado llegó acompañado de un arte en el que un detalle no pasó desapercibido: la presencia del delantero cubano del Herediano, Marcel Hernández.

Marcel es una de las figuras de la liga tica, ya que ha ganado cuatro veces el premio al goleador del fútbol de Costa Rica. Actualmente comanda la tabla de romperredes con 10 anotaciones, mientras que su más cercano seguidor es Jorman Aguilar, de San Carlos, con seis.

Ante esto, es imposible no asociar la imagen del futbolista cubano con el cuadro rojiamarillo, por lo que en redes sociales los usuarios ya especulan sobre un posible vínculo de Fox con Herediano.

Aquil Alí, hombre fuerte de Fuerza Herediana, el 11 de febrero de este año le comentó a La Nación que ellos estaban contentos con FUTV.

“Se dicen muchas cosas, pero lo que yo te puedo decir es que estamos muy contentos y conformes con FUTV. Nosotros tenemos contrato con ellos y lo estamos respetando. Nuestros proyectos futuros, de momento, están con FUTV”, afirmó.

Este diario consultó a Marcel sobre el tema. Se le preguntó si había autorizado el uso de su imagen, si el club (Herediano) había permitido el uso de su fotografía o si él sabía que la utilizarían; sin embargo, de momento no se ha obtenido respuesta del florense.

Fox anunció que entrará a Centroamérica a partir del mes de mayo y, con esto, tendrá los derechos de los equipos que trabajaban con Tigo Sports, como Sporting, San Carlos y Puntarenas FC, además de su intención de seguir creciendo en cuanto a los planteles de la máxima categoría costarricense.

La Nación conoció que, desde inicios de año, la cadena mundial se presentó de manera informal ante personeros de Herediano y Alajuelense, además de ligas como el fútbol femenino y la Liga de Ascenso.