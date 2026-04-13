Fútbol

Marcel Hernández aparece en primera publicidad de Fox para Costa Rica: ¿Un guiño al Herediano?

El goleador del campeonato nacional y el Herediano, Marcel Hernández, formó parte del anuncio de Fox y su llegada a Costa Rica y Centroamérica

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Por Esteban Valverde
Marcel Hernández (segundo de der. a izq) es una de las caras que usó Fox para anunciar su llegada a Centroamérica.
Marcel Hernández (segundo de der. a izq) es una de las caras que usó Fox para anunciar su llegada a Centroamérica. (FOX/FOX)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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