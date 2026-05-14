Marcel Hernández advierte al Saprissa: ‘Allá buscaremos ese gol que nos dé la serie’

Marcel Hernández enfrentó la marca de Gerald Taylor, defensor del Saprissa. A la izquierda, remata Elías Aguilar.

Marcel Hernández, referencia ofensiva de Herediano, aceptó que el partido de ida de la serie contra Saprissa fue complejo para el Team; sin embargo, confía en que su escuadra sacará el resultado en la vuelta.

De hecho, el cubano aseguró que irán con todo en busca del gol que los meta nuevamente en la pelea.

Herediano perdió 2 a 1 el primer frente a frente y el sábado será el segundo duelo, esta vez en la casa florense.

“Hay un sinsabor por el dominio que tuvimos con la pelota, pero no logramos concretar. Ellos son fuertes en defensa. Ahora vamos a nuestra casa, con nuestra gente”, dijo Marcel.

El atacante le dio mérito a Saprissa por los tres minutos en los que consiguió los dos goles que, al final, le dieron el triunfo.

“Ellos tuvieron esos tres minutos, aprovecharon esos detalles y eso nos costó. Ahora hay que hacer énfasis en lo que viene”, mencionó.

Marcel profundizó en la idea con la que afrontarán el cierre de la serie.

“Antes de la expulsión fuimos intensos. Allá será un tú a tú, donde buscaremos ese gol que nos dé la serie. Vamos con esa mentalidad”, finalizó.