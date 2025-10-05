Fútbol

Luis Marín le hizo una zancadilla al técnico costarricense de moda en El Salvador

Luis Marín, con el Inter de El Salvador, logró frenar a uno de los favoritos del torneo cuscatleco: el Firpo de Marvin Solano

Por Esteban Valverde
Marvin Solano enfrentó a Luis Marín en la liga de El Salvador.
Marvin Solano enfrentó a Luis Marín en la liga de El Salvador.







Luis MarínMarvin SolanoFútbol de El Salvador
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

