Luis Marín le hizo una zancadilla al técnico costarricense de moda en El Salvador

Luis Marín tuvo este fin de semana un encuentro contra Marvin Solano en el fútbol de El Salvador. El Firpo de Solano y el Inter de Marín se vieron frente a frente, en un cotejo en el que igualaron 1 a 1, sin embargo el equipo más afectado con el resultado fue el de Marvin porque está en la lucha por la cima del campeonato cuscatleco.

El resultado sorprendió, sobre todo porque se enfrentaban planteles de realidades muy distintas: el Firpo de Solano peleando arriba; mientras que el Inter más bien busca estabilizarse fuera de los últimos puestos de la clasificación.

Marvin Solano ha sido destacado en el balompié de El Salvador, sobre todo porque su club ha dominado la clasificación regular desde el inicio de la temporada, pero este resultado lo hace ceder en el pulso que lleva con Alianza por el primer puesto.

LEA MÁS: Entrenador de Costa Rica revoluciona país de Centroamérica

El Luis Ángel Firpo ocupa el segundo lugar de la clasificación con 31 unidades, mientras el primer puesto es del Alianza con 33. De esta forma, el equipo de Marín le hizo una zancadilla al de Solano en su lucha por el liderato.

En acción de otros legionarios, el Spartak Moscú perdió 3 a 2 con el CSKA Moscú. En este partido Manfred Ugalde actuó los 90 minutos pero no pudo marcar, aunque sí vio una tarjeta amarilla. El Spartak es sexto de la clasificación con 18 unidades, mientras que el líder es el CSKA con 24.

LEA MÁS: Técnicos de Costa Rica comienzan conquista de El Salvador

En la MLS, el New York City volvió a contar con Alonso Martínez, pero el plantel perdió 1 a 0 con el Philadelphia Union. El tico regresó a la acción luego de un problema muscular que lo sacó de los últimos partidos.

Jeyland Mitchell sí jugó con el Sturm Graz de Austria. Este club logró vencer 2 a 0 al Altach en la liga de ese país y Mitchell ingresó en el minuto 61. El Sturm es líder con 18 unidades de la fase regular de Austria.