Un inesperado técnico de Costa Rica sigue causando sorpresa en El Salvador

El entrenador costarricense no solo arrancó bien al mando de uno de los grandes de El Salvador, sino que ahora lo tiene líder y con ventaja

Por Esteban Valverde
Marvin Solano continúa sonriendo en el fútbol de El Salvador, al tener como líder al Luis Ángel Firpo.
Marvin Solano continúa sonriendo en el fútbol de El Salvador, al tener como líder al Luis Ángel Firpo. (Cortesía/Cortesía)







