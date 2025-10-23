Las chiquillas de la Selección de Costa Rica que sorprendieron al mundo vuelven a la cancha

La Selección de Costa Rica Sub-17 dio una gran sorpresa ante Brasil en la jornada anterior, ahora buscará la clasificación de ronda frente a Marruecos.

La Selección Femenina Sub-17, que hizo vibrar a todo el país y sorprendió al mundo hace dos días con el empate 1 a 1 contra Brasil, jugará este viernes 24 de octubre a la 1 p. m. frente al equipo sede del Mundial de la categoría: Marruecos.

El cotejo será transmitido por TDmás, el app de TDMás y además el canal 7.2 de televisión abierta. La Tricolor está en el grupo A de la competencia y con la unidad que le quitó a las brasileñas se puso por encima de Marruecos en la clasificación, pues ocupa el tercer puesto.

En el grupo de Costa Rica el líder es Italia con seis unidades, mientras que en la segunda posición está Brasil con cuatro y la Nacional tiene un punto. En el caso de Marruecos, el país anfitrión se mantiene sin sumar.

Para que la Sele consiga uno de los dos boletos director que entrega el grupo, el plantel tico además de ganar y esperar a que Brasil tropiece, debe bajar su gol diferencia, el cual en este momento es de -3. Por su parte, las brasileñas tienen tres goles a favor.

Existe otra forma de clasificar y es siendo uno de los cuatro mejores terceros de los seis que quedarán definidos al cierre de la fase de grupos. Actualmente con el punto y su diferencia de gol, Costa Rica en la tabla de terceros lugares está en la tercera posición, por lo que estaría amarrando un boleto. Eso sí, hay que tener claro que falta que se disputen todas las últimas fechas de todos los grupos.

La Selección Sub-17 Femenina se ilusiona con un pase a la siguiente ronda, con un triunfo el equipo tico tendría muchos chances de ser mejor tercero, aunque Brasil se deje el segundo lugar de la zona.

Esta fue la primera vez que Costa Rica le sacó un punto a Brasil en un Mundial, en cualquier categoría de hombres o mujeres.