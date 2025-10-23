Fútbol

Las chiquillas de la Selección de Costa Rica que sorprendieron al mundo vuelven a la cancha

La Selección Sub-17 de Costa Rica se juega su pase de ronda ante Marruecos este viernes. ¿Cómo ver el juego?

Por Esteban Valverde
Selección Costa Rica sub-17 femenina ante Brasil, Mundial Marruecos 2025.
La Selección de Costa Rica Sub-17 dio una gran sorpresa ante Brasil en la jornada anterior, ahora buscará la clasificación de ronda frente a Marruecos. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)







