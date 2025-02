Las 5 claves para entender los casos de ADG y Santos ante el Comité de Licencias de la Fedefútbol

El Comité de Licencias de la Fedefútbol se encuentra investigando y pidiendo información a dos clubes de la Primera División: Guanacasteca y Santos.

Acá explicamos lo que sucede:

1. ¿Qué es lo que pasa?

El Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol tiene abierto un proceso de investigación contra la ADG. Además, hizo consultas a Santos de Guápiles (a finales de diciembre y principios de febrero) sobre documentación que le permita comprobar el manejo del club.

La investigación se centra en presuntos cambios de administración irregulares.

Los interesados en tramitar un cambio de administración deben cumplir tres requisitos:

- Una declaración jurada en escritura pública dada por el representante legal de la administración, en la que se indique la procedencia real de los fondos con los que se gestionará el club.

- Demostrar que los dueños del capital social del administrador cuentan con al menos la suma de $250.000 (para clubes de Primera División). La certificación debe ser expedida por un Contador Público Autorizado e indicar el origen y procedencia de los fondos.

- Presentar una copia certificada notarialmente del contrato de administración.

Según el artículo 18 del Reglamento de Licencias, titulado *”Contratos de administración”*:

”La omisión en la presentación o inconsistencia en el contenido de la información indicada en este artículo provocará la denegatoria, suspensión o revocatoria de la Licencia (…)”.

2. ¿Tiene que ver esto con la alerta de amaño que se dio por un juego celebrado en octubre del 2024?

No. Son procesos aparte.

Aunque el partido que se investiga es del 20 de octubre del 2024, entre Santos y la ADG (el cual terminó 4 a 0 a favor de los santistas), lo cierto es que no hay ningún indicio que relacione ambas situaciones.

3. ¿Por qué hay una investigación a la ADG?

Jorge Arias, presidente de la ADG, firmó una certificación el 19 de setiembre del 2024, en la que se comprometía con los empresarios mexicanos Leonardo Cova y Jorge García a crear una sociedad anónima para administrar el club, en la que Cova y García tendrían el 55%, la ADG se haría con el 35%, y finalmente, una sociedad llamada DMV Events tendría el 10%.

No obstante, estos hechos eran desconocidos por Licencias y fueron revelados por el diario La Nación.

Ronald Freer, Leonardo Cova, Jorge Arias y Jorge García firmaron un documento de negociación que involucraba a la ADG. (Cortesía /Cortesía)

También figuras como Yosimar Arias, quien era entrenador y gerente deportivo de Guanacasteca, han dado declaraciones a medios de comunicación, donde dice que a él lo despidió un mexicano y no Jorge Arias, quien es el presidente de la institución.

”A mí me despidió Jorge de México, me dijo que desde el primer partido me iba a quitar, desde noviembre. Él me dijo que no quería contar conmigo, no confiaba en mí. Lo que sí me dijo es que no estaba de acuerdo...”, aseguró a TigoSports.

Cova ha insistido una y otra vez en que él no es inversionista.

”Alguna vez puse como ₡10.000 para comprar jabones para los masajes y hasta ahí. Si fuera un inversionista, hay un proceso establecido para serlo”, pronunció en entrevista con La Nación.

4. ¿Por qué se le está pidiendo documentación a Santos?

Jorge Solano (actual presidente de la Asociación Santos de Guápiles) y Ronny Cortés, empresario que asegura que Santos del Caribe, una sociedad externa, es la que administra a los guapileños. (Prensa Santos./Prensa Santos.)

En el caso de los guapileños, los santistas vivían serios problemas económicos a finales de año, y ante esto, apareció una oportunidad de inversionistas por medio de Santos de Limón SA, con la cual los guapileños tuvieron un convenio-contrato firmado, pero el cual se finiquitó (quedó sin efecto) el 5 de febrero.

Sin embargo, aquí aparece un dato llamativo. En entrevista con La Nación, Ronny Cortés, un empresario guanacasteco, aceptó que él, con una sociedad llamada Santos del Caribe, entró a administrar el plantel desde enero pasado.

Todo esto ha sido negado tanto por Jorge Solano (presidente de la Asociación Deportiva Santos) como por su gerente general (Ronald Freer).

5. ¿Cuál relación hay entre ambos clubes?

En medio de la confusión de las administraciones, La Nación encontró que entre los componentes que integrarían la nueva sociedad anónima en la que estaría incluida la ADG, hay otra llamada DMV Events (la cual tendría el 10% de esa nueva sociedad).

En DMV Events hay un nombre que forma parte de Santos del Caribe también: Luis Diego Jiménez, mientras que el presidente de DMV, Ronald Freer, es el gerente general del conjunto caribeño. Ante esto, hay un nexo entre ambas instituciones.

Sobre esto, Ronald Freer, en entrevista con La Nación, dijo que DMV Events nunca evolucionó como sociedad, pero tampoco la cerraron. Además, adelantó que la certificación de intención que firmó Jorge Arias, presidente de la ADG, no pasó de ser solamente eso: una intención.