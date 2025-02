Gerente de Guanacasteca se refiere a polémica por investigación del Comité de Licencias

Leonardo Cova, gerente general de la Asociación Deportiva Guanacasteca (ADG), brindó otro descargo este miércoles sobre la investigación que está llevando a cabo el Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol por una administración irregular en el equipo pampero, la cual La Nación informó.

Cova insistió en que él no es inversionista de la ADG, y de hecho, rechazó “realizar declaraciones sobre la adquisición de Guanacasteca”.

“Protesto y rechazo categóricamente las declaraciones falsas, así como las acusaciones infundadas y la fabricación de una ‘supuesta evidencia’ realizada por los periodistas Esteban Valverde y Milton Montenegro del periódico La Nación en contra de mi persona,” afirmó en un comunicado divulgado en su perfil abierto de Facebook.

“En específico, me refiero al supuesto audio (no se sube el audio de voz indicado por La Nación, pero sí una supuesta transcripción) totalmente falsificada, la cual se ha divulgado, y en el que se me acusa de realizar declaraciones sobre la adquisición de Guanacasteca (...),” agregó.

Previamente, luego de que La Nación publicara el caso este martes por la tarde, Cova colgó una fotografía en sus redes sociales públicas rodeado de jabones.

Antes, en una entrevista que dio en la tarde a La Nación, afirmó:

“Alguna vez puse como ₡10.000 para comprar jabones para los masajes y hasta ahí. Si fuera un inversionista, hay un proceso establecido para serlo.”