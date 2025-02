Gerente de Guanacasteca niega ser inversionista del club

Leonardo Cova Escorsa, gerente general de Guanacasteca, se refirió a su relación con el cuadro pampero. Defiende que es un vínculo estrictamente laboral y negó ser inversionista o haber entregado dinero a la institución, salvo ₡10.000 para comprar jabones, según expresó.

En entrevista telefónica con La Nación este martes 25 de febrero, Cova se negó a contestar preguntas sobre inversionistas o relaciones con personas ajenas a Guanacasteca. Comentó que no podía entrar en detalles porque el club está bajo investigación del Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol.

- ¿Usted se anunció como empleado de Guanacasteca, pero hizo o tiene alguna inversión con el club?

- Yo soy empleado de Guanacasteca, nunca he dicho otra cosa. Si usted me quiere preguntar algo respecto a lo de Licencias, no le puedo responder porque, en ese sentido, somos muy respetuosos con la investigación que se está llevando a cabo.

- ¿Y a usted quién lo trajo a Guanacasteca?

- Esa pregunta me la han hecho millones de veces, y con gusto se la respondo. Conozco a don Jorge Arias (presidente de la ADG) por un amigo en común en Estados Unidos. Esto tiene meses, no es algo nuevo. Don Jorge me comentó que era presidente de un club en Costa Rica y me habló, muy por encima, del proyecto de Guanacasteca.

Tiempo después volvimos a conversar por WhatsApp y le expliqué el proyecto que tenía en Puebla y en qué trabajaba. Luego hablamos más a fondo sobre Guanacasteca, me invitó a Costa Rica y vine a un partido contra Liberia el año pasado. Me agradó el proyecto y acepté trabajar con él.

- ¿Usted toma decisiones como jefe?

- Yo no soy jefe, soy gerente general. Por encima de mí están don Jorge Arias y la junta directiva del equipo.

- En setiembre se firmó un documento para crear una sociedad anónima e incluir a Guanacasteca en la misma. ¿Por qué se hizo eso?

- Yo firmé un contrato como trabajador de Guanacasteca.

- Pero no le pregunté sobre un contrato laboral, sino sobre un documento para crear una sociedad anónima e incluir a Guanacasteca en ella.

- Me está preguntando cosas que no tienen nada que ver con lo deportivo. Me está preguntando como trabajador del club y le estoy respondiendo.

Leonardo Cova tiene cinco meses como gerente general de Guanacasteca (ADG )

- Usted ha hecho inversiones en el club. ¿Ha puesto dinero?

- Alguna vez puse como ₡10.000 para comprar jabones para los masajes y hasta ahí. Si fuera un inversionista, hay un proceso establecido para serlo.

- ¿Cuál es su relación con Jorge García?

. Voy a contestar solo sobre el tema deportivo, no sobre cosas que no sé de dónde las sacan. Si ustedes tienen algún sustento, tienen el derecho de publicarlo, no hay problema.