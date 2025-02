¿Es presidente o no? Contradicciones entre dirigentes por actual administración de Santos de Guápiles

Ronny Cortés, empresario guanacasteco, contó que se vinculó al Santos de Guápiles desde enero únicamente con el ánimo de ayudar al fútbol. De hecho, fue enfático en que desconoce por completo cualquier nexo con la Asociación Deportiva Guanacasteca, además de que tiene claro cuál es su papel en la institución del Caribe.

Según Cortés, desde enero Santos está bajo la administración de una sociedad anónima llamada Santos del Caribe.

“El equipo estaba quebrado, totalmente. Yo, a través de uno de mis negocios, hice un giro de dinero para ponerlo al día”, explicó.

Santos del Caribe S.A. tiene como su junta directiva a Ronny Cortés (presidente), Norman Reyes Carvajal (secretario), Moisés Gómez Guido (tesorero), y su fiscal es Luis Diego Jiménez Blanco.

“A mí me contactó un grupo para decirme que el equipo está en problemas financieros, por lo que ellos me propusieron entrar como patrocinador para luego colocarme como presidente”, aseguró.

Por su parte, según Ronald Freer, gerente general de la institución guapileña, él no tiene conocimiento de lo dicho por Cortés.

“Lo que yo conozco es que don Ronny es candidato a la presidencia de la Asociación Deportiva Santos”, expresó. Al consultarle directamente si él, como gerente, sabe de la existencia de alguna sociedad que administre la institución, lo negó. Ronald Freer aclaró que todo el dinero que Ronny Cortés ha puesto es como patrocinador del club.

“Es por patrocinio, nada más. Y no lo hizo a nivel personal, sino por medio de su empresa Samara Properties. Lo que le puedo decir es que don Ronny es plata limpia. Él quiere meterse en el fútbol, es un anhelo personal, y me da la sensación de que es una persona de bien. Hasta donde lo conozco, su dinero es limpio”, afirmó Freer.

La Nación posee una copia de un desembolso que hizo Cortés, según confiesa de buena fe, en diciembre pasado por $113.000 a las cuentas de la Asociación Deportiva Santos, desde las cuentas de su empresa Samara Hot Properties, por concepto de: “Pago planilla Santos”.

Cortés recordó que, en principio, un empresario extranjero llamado Antonio Coreas lo buscó para integrarlo al proyecto; sin embargo, hubo una diferencia y Coreas se separó. “Una situación se dio y él salió. Se formó otra sociedad, la cual ya entró a administrar el club (Santos del Caribe)”, profundizó Cortés.

En principio, Santos llegó a un acuerdo, según un documento que tiene La Nación, en el segundo semestre del 2024 para que el club fuera administrado por una sociedad llamada Santos de Limón, en la que estaba el señor Antonio Coreas como presidente. Entre Santos de Limón y Santos de Guápiles se firmó un Convenio de Promesa Recíproca e Irrevocable de Administración; no obstante, el mismo se finiquitó en noviembre, por lo que Santos quedó libre para abrir otro tipo de negociaciones y apareció Santos del Caribe.

También, este diario posee un audio de WhatsApp enviado por Luis Diego Jiménez (de Santos del Caribe) a sus compañeros de negociación, el 29 de noviembre de 2024, en el que enfatiza la importancia de no divulgar los movimientos que están haciendo.

“Exactamente, ya estamos advertidos, somos adultos, tenemos que mantener la confidencialidad porque hay que mantener el negocio cubierto y protegido. No nos interesa andar diciendo que somos los dueños, en este momento no. Esto va a pasar más adelante, cuando tengamos todos los documentos listos y estemos en el proceso con la Federación… Mientras tanto, no (…) porque es un lío. No quiero que nadie llegue a llamarme, a darme una queja… No quiero que me llame Osael (Maroto), Sergio Hidalgo (presidente de la Liga de Ascenso)… Ya estamos advertidos, nadie tiene por qué darse cuenta de que traemos inversión y estamos pagando Hacienda. ¡Menos! El entrenador, los jugadores y administrativos”, sentenció.

En esa misma conversación, Jiménez insistió en que, cuando integraran a Ronny Cortés, le hablarían sobre el tema: “Este tema, muy clarito y muy bien con Ronny… Que no ande diciendo que él puso la plata, ya me imagino (...). Que él entienda que calladito… Aquí nadie es dueño y nadie puede llegar diciendo que somos inversionistas, eso no se puede”.

El artículo 18 del Reglamento de Licencias de la Fedefútbol, titulado Contratos de Administración, dicta que para tener una nueva administración se deben cumplir cuatro puntos entre los que destacan:

Una declaración jurada en escritura pública dada por el representante legal de la administración, en la que se indique la procedencia real de los fondos con los que se gestionará el club.

Demostrar que los dueños del capital social del administrador cuentan con al menos la suma de $250.000 (para clubes de Primera División). La certificación debe ser expedida por un Contador Público Autorizado e indicar el origen y procedencia de los fondos.

Presentar una copia certificada notarialmente del contrato de administración.

El mismo reglamento es claro al afirmar que: “La omisión en la presentación o inconsistencia en el contenido de la información indicada en este artículo provocará la denegatoria, suspensión o revocatoria de la Licencia (…)”.