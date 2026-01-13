Fútbol

La primera medalla de oro de los Juegos Deportivos Nacionales se fue para Pérez Zeledón

Pérez Zeledón celebró en los Juegos Nacionales gracias a la atleta de 18 años Chelsea Ulloa

Por Esteban Valverde
La primera medalla de oro de la edición 42 de los Juegos Deportivos Nacionales Limón 2026 se fue para el cantón de Pérez Zeledón. Chelsea Araya Ulloa, de 18 años, con un tiempo de 57 minutos, 33 segundos y 87 centésimas, ganó los 10 mil metros marcha en la pista sintética del polideportivo de Pococí.
