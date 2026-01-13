La primera medalla de oro de los Juegos Deportivos Nacionales se fue para Pérez Zeledón

La primera medalla de oro de la edición 42 de los Juegos Deportivos Nacionales Limón 2026 se fue para el cantón de Pérez Zeledón. Chelsea Araya Ulloa, de 18 años, fue la ganadora.

La atleta Chelsea Yuliana Araya Ulloa de 18 años fue la primera ganadora de medalla de oro de los Juegos Nacionales Limón 2026.

Araya representa a Pérez Zeledón, cantón que celebra la obtención de oro en la prueba de los 10 mil metros de marcha, la cual se disputó en la nueva pista del Polideportivo de Pococí.

La atleta terminó con un tiempo de 57:33 (57 minutos, 33 segundos); mientras que el segundo puesto fue para Palmares, esto gracias al desempeño de María Celeste Granados Castillo, quien culminó la prueba en 1:01:02 (una hora, un minuto y dos segundos); el bronce se lo dejó María Valeria Gómez Quesada de Paraíso con un cronómetro de 1:04:11.

La prueba de marcha fue la primera de los Juegos, esto porque aunque la que estaba programada era lanzamiento de disco U-18, debió de posponerse debido a que la jaula de seguridad no estaba lista para ser utilizada.

Los Juegos Deportivos Nacionales han generado una gran expectativa en la provincia de Limón, de hecho las disciplinas de atletismo que se disputaron este martes contaron con graderías llenas de afición.