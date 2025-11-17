La pregunta que causó un incómodo silencio entre Kendall Waston y Miguel ‘Piojo’ Herrera

Kendall Waston junto a Kenneth Vargas en el entrenamiento de la Selección de Costa Rica previo a enfrentar a Honduras por la eliminatoria a la Copa del Mundo 2026.

La conferencia de prensa que brindó Miguel Herrera, entrenador de la Selección de Costa Rica, acompañado de Kendall Waston, zaguero patrio, tuvo un momento incómodo que provocó un silencio entre los dos protagonistas. Kendall volvió a ver a Herrera de reojo, y el técnico tenía fija su mirada en un sillón vacío del auditorio del Proyecto Gol.

Luego de cerca de 30 segundos en silencio, el futbolista tomó la iniciativa y respondió una pregunta. Previamente, ambos habían escuchado las siguientes consultas: “Kendall, ¿cómo explicaría el estancamiento de Costa Rica?” y, para don Miguel: “¿Usted se irá luego del partido contra Honduras?”. Fue ese segundo cuestionamiento el que provocó el tenso momento.

Waston trató de bajarle el tono a la situación e insistió, como lo hizo en toda la conferencia, en que él no piensa en la eliminación de la Copa del Mundo 2026; de hecho, fue enfático en que prefiere imaginar un escenario positivo.

“Hablar sobre el estancamiento y demás… pues desgraciadamente solo queda enfocarnos en el ahora. Queremos avanzar, que es lo que nos compete. El presente es que no queremos nada negativo; somos conscientes de lo que sucede, pero ahora queremos todas las buenas sensaciones”, dijo.

En cuanto a Herrera, el técnico, luego de escuchar a Waston, sentenció: “El partido hay que jugarlo, vamos a esperar a que se juegue y luego veremos qué se hace”.

Kendall aprovechó la presencia ante los medios de comunicación para recalcar que hace un llamado a evitar pensar en la eliminación. El saprissista volvió a declarar que no se debe ni siquiera pensar en el golpe que se puede llevar la generación de seleccionados si no se va al Mundial.

“Primero pienso positivo. Yo más bien estoy visualizando que todo se dé. Las generaciones se marcan de una u otra manera. La generación de Keylor y Bryan sufrió la eliminación de Sudáfrica, pero luego se dio un gran avance para Brasil. Está en cada quien si quiere mejorar y avanzar… Nosotros pensamos positivo”, sentenció.

Kendall Waston llegó a la Selección de Costa Rica para los juegos de octubre pasado, cuando se empató 0 a 0 contra Honduras y se le ganó 3 a 1 a Nicaragua. Ahora, el jugador parece ser pieza clave en el once, pero pese a incorporarse tarde al combinado, él es claro en que siempre trabajó para estar ahí.

“El profesor toma decisiones pensando en beneficios para la Selección Nacional. Yo no tomaba nada personal; trabajé fuerte y ahora estoy acá. Trato de aprovechar estar acá y quiero ayudar”, acotó.

Waston, camino a Rusia 2018, fue figura de la Selección de Costa Rica, al punto de anotar el gol que clasificó a la Nacional, precisamente contra Honduras.

“Obviamente, el pasado de ese evento fue lindo por lo que representó. En el presente son otras circunstancias; queremos ir a hacer las cosas lo mejor posible y sacar el partido, que es importante. Aquí no importa quién meta el gol o haga la asistencia, aquí solo importan los tres puntos. Nosotros hemos hecho números y debemos sacar esa ventaja en casa”, finalizó.