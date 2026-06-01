La lesión de Marcel Hernández da un giro inesperado en Herediano

El Club Sport Herediano informó por medio de su director deportivo, Gustavo Pérez, que cuenta con Marcel Hernández para el inicio de la pretemporada con miras al Torneo Apertura 2026, la cual comenzará el 15 de junio.

Esto, luego de que la semana pasada el propio Marcel informara, en una entrevista con La Nación, que una lesión de rodilla lo tenía en ascuas, ya que no se sabía el alcance.

“Marcel está para iniciar la pretemporada. Él seguirá trabajando la terapia como lo venía realizando para en cuestión de unos días volver a su mejor forma física. Se descarta la gravedad de la que habíamos hablado de inicio”, manifestó Pérez.

“Lo que pasó es que los primeros estudios arrojaron unos resultados, pero teníamos duda. Ahora recurrimos directamente donde especialista de rodilla y luego de diferentes manipulaciones y otros exámenes se determinó que se puede salir sin necesidad de cirujía”, agregó a La Nación.

Marcel había confirmado que disputó el segundo partido de la final con una lesión en la rodilla e incluso que no pudo entrenar durante la semana previa al compromiso. Sin embargo, tras una conversación con el técnico José Giacone, decidió jugar el encuentro y terminó anotando el gol que le dio a Herediano el título del Torneo Clausura y su estrella número 32.

“Tengo una lesión en la rodilla desde que jugué la final. Ni siquiera yo sé exactamente qué tengo. En este momento me están realizando exámenes para poder determinarlo”, comentó Hernández a finales de la semana pasada.

El delantero fue el jugador más determinante del certamen al convertirse en el goleador del campeonato con 12 anotaciones. Además, conquistó su quinto título de goleo en el torneo nacional, quedando a solo uno del récord del histórico Errol Daniels, de Alajuelense.

Ahora, en el Team consideran los resultados médicos de Marcel como una noticia muy positiva.

“Estamos muy contentos, sobre todo por la salud del jugador, pero también porque, desde el punto de vista deportivo, esto nos permite continuar con la planificación que ya teníamos”, concluyó Pérez.