Fútbol

La lesión de Marcel Hernández da un giro inesperado en Herediano

Herediano buscó una segunda opinión sobre situación de Marcel Hernández

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Por Esteban Valverde
Marcel Hernández Herediano Torneo Clausura 2026 24 de abril del 2026 Fotografía: Jorge Navarro
Marcel Hernández fue clave para que Herediano celebrara el cetro del Clausura 2026. (Fotografía: Jorge Navarro/La Nación)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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