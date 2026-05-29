Esto es todo lo que se sabe de la grave lesión de Marcel Hernández: el propio jugador lo cuenta

Marcel Hernández anotó en la final ante Saprissa y jugó el partido de vuelta, a pesar de tener una lesión que le impidió jugar en la semana previa.

El delantero del Club Sport Herediano, Marcel Hernández Campanioni, pese a encontrarse de vacaciones, se mantiene a la expectativa debido a la lesión que sufrió en su pierna derecha durante la final del Torneo Clausura 2026 ante el Deportivo Saprissa.

Marcel había confirmado que durante el segundo partido de la final jugó con una lesión en la rodilla e incluso no entrenó durante la semana previa. Sin embargo, tras una conversación con el técnico José Giacone, pudo disputar el encuentro y anotar el gol que le dio el cetro a los florenses del Torneo Clausura y su estrella número 32.

El ariete florense conversó con La Nación y explicó, de momento, cuál es su situación médica, mientras espera nuevas valoraciones.

“Tengo una lesión de rodilla desde que jugué la final. Por el momento estoy realizándome estudios; ni siquiera yo sé exactamente qué tengo. En este momento me están haciendo exámenes para poder determinarlo”, comentó Hernández a este diario.

Hernández fue el jugador más determinante del certamen, al convertirse en el goleador del campeonato con 12 anotaciones y conquistar su quinto cetro de goleo en el torneo nacional, quedando a solo uno del histórico Errol Daniels, de Alajuelense.

“Es normal que los primeros exámenes no salieran bien por el esfuerzo que realicé en el partido, a pesar de estar lesionado. Pero debemos esperar unos segundos estudios; es normal en estos casos. Vamos a esperar la evolución”, añadió Hernández.

No obstante, una fuente cercana al Team confirmó que existe preocupación, luego de realizarle los primeros estudios al jugador, ya que, de confirmarse la lesión en los segundos exámenes, el futbolista podría estar fuera de las canchas durante algunos meses, pues tendría que someterse a una cirugía.

Después de coronarse canpeón del Torneo Clausura 2026, el cubano relató todo lo que había vivido para poder jugar el decisivo compromiso en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, donde marcó el 2-0 que le dio el título a los florenses.

“Sinceramente se habló mucho de cómo estaba, estaba mal físicamente, estaba mal de las rodillas, muy mal. Solo aquí la gente aquí a lo interno sabe lo que tuve que hacer para poder jugar 70 minutos, ni siquiera entrené, estuve toda la semana sin entrenar tanto para la ida como para la vuelta”, contó tras finalizar el juego.

Tras decir eso, pronunció que le agradecía a José Giacone por la confianza, lo mismo que a sus compañeros.

“El profe me aguantó, sabía que iba a ser duro para mí, pero me preparé mentalmente para una acción”, citó.