Puro Deporte

Esto es todo lo que se sabe de la grave lesión de Marcel Hernández: el propio jugador lo cuenta

Marcel Hernández explicó a ‘La Nación’ cuál es su situación con respecto a la lesión de rodilla que lo atormenta

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Por Juan Diego Villarreal
17/05/2026 Heredia. El Club Sport Herediano se coronó Campeón Nacional luego de derrotar al Deportivo Saprissa, dos goles por cero, en el partido de vuelta de la Final de segunda fase del Torneo de Clausura, Liga Promérica 2026. Los forenses obtuvieron el cetro número 32 al ser los ganadores de la fase regular e imponerse la final de la segunda fase ante los morados con marcador global de 3 goles por 2. La celebración de la afición florense se extendió hasta la madrugada de este domingo, por las calles de la provincia, con la tradicional caravana del triunfo. Foto: Rafael Pacheco Granados
Marcel Hernández anotó en la final ante Saprissa y jugó el partido de vuelta, a pesar de tener una lesión que le impidió jugar en la semana previa. (Rafael Pacheco Granados/RP)







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Marcel HernándezHeredianolesión de rodilla
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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