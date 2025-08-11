La inusual estadística de Keylor Navas que provocó orgullo en el técnico de Pumas

Keylor Navas en las canchas de entrenamiento de Pumas de México, club al que llegó hace un mes.

Efraín Juárez, entrenador de Keylor Navas en Pumas de México, sacó a la luz —y hasta presumió— una estadística poco común en la carrera del arquero costarricense.

Keylor ha disputado cuatro partidos con los felinos: ante Querétaro, Orlando City, Atlanta United y Necaxa. Sin embargo, en ninguno ha sido figura trascendental. De hecho, desde que el Halcón está en la portería, solo ha tenido que realizar una atajada determinante: en el duelo contra Necaxa, cuando detuvo un disparo desde larga distancia.

Ante esto, Juárez destacó el trabajo defensivo de su plantel.

“Nos comprometemos a que el equipo juegue bien, a que genere, a que no le hagan muchos tiros a Keylor. Me parece que en esa estadística vamos bien”, comentó.

“Tiene cuatro partidos y no le han tirado en ninguno, no hay una jugada que me digas: ‘la sacó’... Ese es mi trabajo también. Cuando mi portero es figura de un partido, es porque no estamos defendiendo bien, porque no estamos haciendo el trabajo”, agregó.

El timonel añadió que, para él, mantener ese rendimiento en la Liga MX es clave, ya que la solidez defensiva transmite seguridad al resto del equipo.

“Ojalá podamos mantener esa tendencia de que Keylor no sea figura. Él tiene la jerarquía para sacar las imposibles que nadie más puede detener, porque es el mejor del continente. Pero nuestra labor, primero como equipo, es que no le lleguen”, finalizó.

Juárez insistió en que, desde su óptica, el guardameta no debe ser figura, ya que eso implicaría una deficiencia en el trabajo defensivo colectivo.

Eso sí, Keylor tuvo una actuación destacada en la Leagues Cup contra Orlando City, especialmente en la tanda de penales, donde detuvo un lanzamiento que le permitió a Pumas quedarse con los puntos tras el empate 1-1 en el tiempo reglamentario.

Hasta ahora, Navas solo ha logrado mantener su portería en cero ante Querétaro; luego recibió goles frente a Orlando, Atlanta y Necaxa. Aun así, las llegadas de peligro sobre el marco del costarricense han sido escasas.

Esta situación contrasta fuertemente con lo vivido por el Halcón en Newell’s Old Boys, donde solía ser el jugador más determinante en la mayoría de los partidos, debido al alto volumen de ataques que recibía su equipo. El semestre pasado, Keylor fue figura en los encuentros ante Tigre, Boca Juniors, Estudiantes de La Plata y Central Córdoba, además de tener actuaciones destacadas frente a otros rivales.